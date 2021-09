Versicherung von im Drittland belegenen Betriebsstätten

Richtlinie (EU) 2016/1164 d... / Art. 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt für alle Steuerpflichtigen, die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten körperschaftsteuerpflichtig sind, einschließlich der in einem oder mehreren Mitgliedstaaten belegenen Betriebsstätten von Unternehmen, die steuerlich in einem ...

