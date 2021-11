Elementarschäden: Justizminister streiten um Versicherungspflicht

Wegen der Flutkatastrophe im Sommer prüfen die Justizminister der besonders betroffenen Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. Hessen sieht den Vorstoß kritisch.

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat Schäden in Milliardenhöhe verursacht – auch an Immobilien. Auf Antrag der besonders betroffenen Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben deren Justizminister beschlossen, eine Pflichtversicherung für Elementarschäden für alle Hauseigentümer zu prüfen. In Hessen steht das Justizministerium dem kritisch gegenüber.

Eine Gebäudeversicherung zahlt Sturmschäden am Haus, etwa abgedeckte Dächer, und kommt auch für Folgeschäden auf, wenn zum Beispiel durch das vom Sturm beschädigte Dach Regen eindringt und Wände oder Fußböden beschädigt werden. Schäden durch Grundwasser, Hochwasser oder Regen – wie vollgelaufene Keller – sind in der Regel nicht versichert. Nur wenn auch sogenannte Elementarschäden abgesichert wurden, besteht umfassender Versicherungsschutz.

Pflichtversicherung verfassungsrechtlich bedenklich?

Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) sieht zwar "dringenden Handlungsbedarf" bei der Prävention von Naturkatastrophen, es helfe aber nicht weiter, alte Maßnahmen und Erkenntnisse aufzuwärmen. Bereits 2015 und 2017 sei die Einführung einer nationalen Pflichtversicherung an verfassungsrechtlichen Bedenken gescheitert, teilte das hessische Justizministerium mit. Je nach Ausgestaltung stelle die Versicherungspflicht einen gravierenden Eingriff in die Grundrechte der Grundstückseigentümer und / oder der Versicherungsunternehmen dar.

"Ein solcher Eingriff müsste – um nicht gegen das Grundgesetz zu verstoßen – verhältnismäßig sein", so das Ministerium. Als Grundlage der Prüfung diene bislang hauptsächlich die jeweils aktuelle Datenlage zu den klimatischen Veränderungen sowie zur Versicherbarkeit der relevanten Risiken. Aus hessischer Sicht greift dieser Prüfungsansatz zu kurz, nötig sei "ein umfassendes Konzept, (...) das auf Nachhaltigkeit und Prävention setzt". Ausgangspunkt der Prüfung müsse die Frage sein, welche Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes zusätzlich ergriffen oder verbessert werden könnten.

Haus & Grund Hessen: Zusatzbelastung bei den Wohnkosten

"Die Sinnhaftigkeit einer Absicherung gegen Elementarschäden kann nur jeder Hauseigentümer für sich selbst entscheiden", sagte der Geschäftsführer des Eigentümerverbands Haus & Grund Hessen, Younes Frank Ehrhardt. Mit einer Pflicht drohten die Prämien in Risikogebieten für Selbstnutzer unbezahlbar zu werden, und Vermieter könnten die Zusatzbelastung über die Betriebskostenabrechnung an ihre Mieter weiterreichen, "was die ohnehin enorm gestiegenen Wohnkosten noch weiter in die Höhe treiben würde", betonte der Geschäftsführer. Er setze auf eine eigenverantwortliche Entscheidung auf Grundlage einer individuellen Risikoanalyse.

Die Versicherer seien in den vergangenen Jahren offener dafür geworden, Gebäude in höchster Gefahrenstufe zu versichern, ergänzte Michael Dettelbacher von der Verbraucherzentrale Hessen. Der Verband plädierte für eine zweijährige Karenzzeit mit freiwilliger Versicherung und anschließender Evaluation, ob die Versicherungsprämien abschreckend hoch sind, der Versicherungsschutz mit erheblichem der Aufwand verbunden ist oder die Verbreitung der Absicherung mindestens 80 Prozent erreicht hat.

Der Gesamtverband der deutschen Versicherungsnehmer (GdV) sprach sich dafür aus, alle bestehenden Verträge zu einem Stichtag zu ergänzen und Neuverträge nur noch mit Elementarschutz anzubieten. Das Konzept setze aber voraus, dass Bund, Länder und Kommunen nachhaltig umsteuern. "So braucht es zum Beispiel klare Bauverbote in hochwassergefährdeten Gebieten", sagte Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Hauptargument pro Pflichtversicherung: "Samariterdilemma" des Staates

Auch die Ökonomen Clemens Fuest und Marcel Thum vom Münchner Ifo Institut haben sich die Frage gestellt: "Hilft eine Versicherungspflicht für Elementarschäden?" Eine Versicherungspflicht erscheine ökonomisch sinnvoll, sofern sie geeignet ausgestaltet wird – so der Ifo-Standpunkt. Dann könne sie dazu beitragen, langfristig die gesamtwirtschaftlichen Schäden durch Überflutungen zu reduzieren. Die Versicherung könne auch einen Anreiz schaffen, neue Gebäude eher in weniger gefährdeten Gebieten zu bauen.

Rund 46 Prozent aller Gebäude in Deutschland sind den Ifo-Experten zufolge freiwillig versichert. Dabei gibt es große regionale Unterschiede: In Baden-Württemberg etwa haben 94 Prozent der Eigentümer eine Versicherung, in Rheinland-Pfalz sind es nur 37 Prozent, in Bremen sogar nur 23 Prozent. Eine amtliche Statistik darüber, wie viele Häuser in den Gebieten, die besonders von Hochwasser bedroht sind, versichert sind, gibt es nicht.

Das Hauptargument für eine Pflichtversicherung sehen die Wissenschaftler im "Samariterdilemma" des Staates: Ist ein Elementarschaden eingetreten und sind die betroffenen Gebäude nicht versichert, werden Steuergelder locker gemacht. "In der Abwägung zwischen teurer Versicherung und dem Risiko, unversichert einen Schaden zu erleiden, fällt die Entscheidung oft gegen eine Versicherung aus", schreiben Fuest und Thum, Leiter der Dresdener Niederlassung des Ifo Instituts, – und das umso eher, je größer die staatliche Hilfe sei, die zu erwarten wäre.

Erhöhte Resilienz durch Standort-angepasste Versicherung

Gleiche der Staat die Schäden aus, ohne dass Versicherungsprämien erhoben werden, deren Höhe den Risiken entspricht, fehle der Anreiz, besonders gefährdete Gebiete zu meiden, so das Ifo Institut. Tendenziell würden daher zu viele Gebäude in diesen Lagen gebaut.

Bei Versicherungsprämien, die lokale Risiken angemessen abbilden, müssten Immobilienbesitzer in gefährdeten Lagen mehr zahlen als in relativ sicheren. In Folge würden neue Gebäude öfter in weniger bedrohten Gebieten gebaut und Hauseigentümer in Überflutungslagen würden sich außerdem stärker dafür einsetzen, dass staatliche Stellen den Hochwasserschutz zum Beispiel durch zusätzliche Überflutungsflächen und Rückbau von Flussbegradigungen verbessern – die Resilienz gegenüber Unwettern würde sich durch eine so ausgestaltete Pflichtversicherung erhöhen, meint das ifo Institut.

Benötigt wird demnach also eine Versicherungspflicht mit sehr unterschiedlichen Prämien, deren Höhe vom Standort abhängt. Die Versicherungsprämie für einzelne Gebäude muss sich am individuellen Überflutungsrisiko orientieren. Außerdem sollte sie eine Selbstbeteiligung beinhalten, um Anreize zu wahren, bauliche Konstruktionen zu wählen, die Flutschäden möglichst gering halten.

Pflicht zur Elementarversicherung: Ist die Politik auf dem Holzweg?

Wenn die grundsätzlich gute Idee einer Pflichtversicherung jedoch im politischen Prozess verwässert werde – und darauf deutet laut Fuest und Thum die aktuelle Debatte hin – werde sie zum "ökonomischen Bumerang": Essenzielle Bestandteile bei der Ausgestaltung der Pflichtversicherung müssten vor allem risikoabhängige Prämien sein, lautet ein Fazit der Analyse.

Frühere Diskussionen hätten gezeigt, dass die Politik häufig Einheitsprämien favorisiere, so die Ökonomen. Würde die Versicherungspflicht mit Einheitsprämien gekoppelt, wäre das Ergebnis aber noch schlechter als ohne Versicherung. Die Betroffenen erhielten zwar im Schadensfall eine Kompensation, die käme aber von den anderen Pflichtversicherten statt vom Staat – hinter dem letztlich alle Steuerzahler oder Versicherten stünden.

Gegen eine Versicherungspflicht könnte man zudem einwenden, sie würde Eigentümer bestehender Häuser, die sie zu hohen Preisen gekauft haben, unzumutbar belasten. Die Immobilien könnten noch mehr an Wert verlieren, als das durch die Flutrisiken ohnehin schon der Fall ist. "Um auf diese Gruppe Rücksicht zu nehmen, könnte die Politik die Pflichtversicherung auf neue Häuser beschränken", so der Vorschlag. So könnten bei Neubauten Standorte mit Überflutungsrisiken vermieden werden.





Das könnte Sie auch interessieren:

Starkregen: Wo Immobilienwerte am meisten gefährdet sind

L'Immo Podcast: Was macht das Hochwasser mit den Immobilienpreisen?

Verkehrssicherungspflicht: Was macht der Klima­wandel mit den Gebäuden?

dpa