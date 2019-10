Abbiegeassistenten: Sicher und entspannt LKW fahren

Für LKW-Fahrer ist im städtischen Verkehr das Rechtsabbiegen eine große Herausforderung, da die Sicht eingeschränkt ist. Mit Abbiegeassistenten lässt sich das ändern.

Für LKW-Fahrer ist im städtischen Verkehr das Rechtsabbiegen eine große Herausforderung, da die Sicht eingeschränkt ist. Mit Abbiegeassistenten lässt sich das ändern.

2017 starben 37 Radfahrer bei rund 3.100 Unfällen, an denen LKWs und Fahrradfahrer beteiligt waren, so die Unfallstatistik des Statistischen Bundesamtes. Etwa ein Drittel der Unfälle ereigneten sich beim Abbiegen. Ab 2022 bzw. 2024 sollen technische Systeme, so genannte LKW-Abbiegeassistenten für mehr Sicherheit sorgen.

Wie viel sieht ein LKW-Fahrer mit seinen Spiegeln?

Große LKW sind mit 6 Weitwinkel-, Front- sowie Nahbereichs- bzw. Anfahrspiegeln ausgestattet. Allerdings ist ein vorbeifahrender Radfahrer oft nur weniger als eine Sekunde in einem der Spiegel sichtbar. Schaut der LKW-Fahrer in diesem kurzen Moment nicht in den entsprechend Spiegel, nimmt er den Radler nicht wahr. Noch gefährlicher ist der Bereich des toten Winkels, der für den LKW-Fahrer überhaupt nicht einsehbar sind.

Gefährliches Risiko für den Radfahrer – hohe Stressbelastung für den LKW-Fahrer

Für Radfahrer birgt die begrenzte Sicht der LKW-Fahrer ein hohes Unfallrisiko. Für die LKW-Fahrer stellt dieses Risiko eine enorme Belastung dar. Rechtsabbiegen bedeutet für den Fahrer einen hohen Stresspegel – wie die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) in ihrer Mitgliedszeitschrift schreibt – da er nie ganz sicher sein kann, ob er nicht einen Radfahrer übersehen hat.

Wie Abbiegeassistenten für Sicherheit sorgen können

Mit Kameras außen am Fahrzeug kann der Fahrer im Fahrerhaus auf dem Monitor sehen, was rund um sein Fahrzeug passiert. Besonders empfehlenswert sind Kamerasysteme mit Bilderkennung. Sie können Fußgänger und Radfahrer z. B. von parkenden Autos unterscheiden und entsprechend Alarm auslösen. Ultraschall- oder Radarsensoren, die an der rechten Fahrzeugseite montiert sind, können zwar auch vor Objekten im toten Winkel warnen. Allerdings unterscheiden sie nicht zwischen statischen Objekten und solchen, die sich bewegen.

Was kosten LKW-Abbiegeassistenten?

Eine Nachrüstung ist in begrenztem Umfang möglich. Einfache Systeme gibt es ab etwa 1.000 EUR, inklusive Einbau. Systeme mit mehreren Sensoren oder einer Bildauswertung kosten bis zu 2.500 EUR, hinzu kommt hier noch der Einbau. Eine Förderung ist über das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) möglich.

Gibt es eine rechtliche Pflicht für Abbiegeassistenten?

Laut EU-Gesetzen müssen ab 2022 neue Lkw-Typen und spätestens ab 2024 alle weiteren Neufahrzeuge verpflichtend mit Abbiegeassistenten ausgerüstet werden.