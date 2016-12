Unfallverhütung

21.04.2016 | News Palettieranlagen

Viele Lücken in Schutzsystemen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Oft sind es nur ein paar Zentimeter, die fehlen und die zu einem tödlichen Unfall führen. Dies zeigt die Überwachungsoffensive der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) an Palettieranlagen. So können etwa Lücken im Schutzzaun dazu verleiten, dass sich Personen in den Gefahrenbereich begeben und darin verunglücken.mehr