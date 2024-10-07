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Unfallverhütung

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Unfallverhütung umfasst organisatorische, technische und personenbezogene Maßnahmen zur Vermeidung von Arbeits- und Wegeunfällen sowie arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Sie ist ein zentraler Bestandteil des betrieblichen Arbeitsschutzes und basiert auf gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung sowie technischen und branchenspezifischen Regeln. Für Unternehmen ist sie nicht nur eine rechtliche Pflicht, sondern auch wirtschaftlich relevant, da Arbeitsunfälle erhebliche Kosten und Produktionsausfälle verursachen können. 

Weitere Hintergründe und Informationen zur Unfallverhütung finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite

Unfallverhütung auf dem Portal Arbeitsschutz

Gefährdungsbeurteilung und Präventionsmaßnahmen

Haufe stellt im Portal Arbeitsschutz umfassende Fachbeiträge zur systematischen Gefährdungsbeurteilung bereit. Diese erläutern die rechtlichen Anforderungen nach Arbeitsschutzgesetz und einschlägigen Verordnungen sowie die praktische Umsetzung im Betrieb. Besonderes Gewicht liegt auf der Dokumentationspflicht, der regelmäßigen Aktualisierung und der Einbindung von Führungskräften. Ergänzend werden Arbeitshilfen wie Musterformulare zur Gefährdungsbeurteilung, Checklisten zur Identifikation typischer Unfallrisiken (z. B. Maschinen, Gefahrstoffe, Verkehrswege) sowie praxisnahe Leitfäden zur Umsetzung technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen angeboten.

Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften

Das Portal enthält strukturierte Übersichten und Kommentierungen zu den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der gesetzlichen Unfallversicherungsträger. Erläutert werden Anwendungsbereich, Adressatenkreis und Sanktionen bei Verstößen. Branchenspezifische Besonderheiten, etwa im Baugewerbe oder in der Industrie, werden gesondert dargestellt.
Praxisorientierte Beiträge zeigen, wie Unternehmen UVV-konform handeln, Prüfpflichten organisieren und Unterweisungen dokumentieren. Mustervorlagen für Unterweisungsnachweise und Organisationsanweisungen unterstützen die rechtssichere Umsetzung. 

Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

Haufe behandelt die Rolle von Fachkräften für Arbeitssicherheit, Betriebsärzten und Sicherheitsbeauftragten im Rahmen der Unfallverhütung. Beiträge klären die Anforderungen an Bestellung, Aufgabenübertragung und Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung. Zudem werden Organisationsmodelle für kleine und mittlere Unternehmen erläutert, einschließlich praxisnaher Hinweise zur Delegation von Unternehmerpflichten und zur Haftungsvermeidung durch klare Verantwortungszuweisung.

Unfallverhütung auf dem Portal Recht

Unternehmerpflichten und Haftungsrisiken

Im Portal Recht werden die öffentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Pflichten des Arbeitgebers im Bereich der Unfallverhütung analysiert. Kommentierungen stellen die Anforderungen aus Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung und relevanter Rechtsprechung dar. Darüber hinaus werden Haftungsfragen bei Organisationsverschulden, Auswahlverschulden und unzureichender Aufsicht beleuchtet. Praxisbeispiele zeigen typische Konstellationen, in denen Geschäftsführung oder Führungskräfte persönlich in Anspruch genommen werden können.

Ordnungswidrigkeiten und Strafrecht

Haufe stellt dar, unter welchen Voraussetzungen Verstöße gegen Unfallverhütungsvorschriften als Ordnungswidrigkeit oder Straftat verfolgt werden. Fachbeiträge erläutern Bußgeldtatbestände, Ermittlungsverfahren und mögliche Sanktionen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei schweren Arbeitsunfällen, insbesondere bei fahrlässiger Körperverletzung oder Tötung. Die rechtliche Einordnung wird durch Hinweise auf einschlägige Gerichtsentscheidungen ergänzt.

Unfallverhütung auf dem Portal Personal

 

Unterweisung und Schulung von Beschäftigten

Im Portal Personal wird die Pflicht zur regelmäßigen Unterweisung der Beschäftigten behandelt. Fachbeiträge erläutern Zeitpunkt, Inhalte und Dokumentationsanforderungen sowie Besonderheiten bei neuen Mitarbeitenden, Auszubildenden oder Leiharbeitnehmern. Arbeitshilfen wie Muster-Unterweisungsprotokolle, Schulungspläne und Checklisten unterstützen Personalabteilungen bei der Organisation und Nachweisführung. Zudem werden digitale Schulungsformate und deren rechtliche Anforderungen thematisiert.

Arbeitsunfall, Entgeltfortzahlung und Meldepflichten

Haufe erläutert die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Folgen eines Arbeitsunfalls. Dazu gehören Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Anzeige- und Meldepflichten gegenüber der Berufsgenossenschaft sowie Dokumentationsanforderungen. Praxisorientierte Beiträge zeigen, wie Personalabteilungen bei meldepflichtigen Unfällen korrekt vorgehen, Fristen einhalten und die Kommunikation mit Unfallversicherungsträgern organisieren.

Unfallverhütung auf dem Portal Sozialwesen

Gesetzliche Unfallversicherung und Leistungsansprüche

Das Portal Sozialwesen bietet vertiefte Darstellungen zur gesetzlichen Unfallversicherung. Fachbeiträge erläutern Voraussetzungen für die Anerkennung eines Arbeits- oder Wegeunfalls, Leistungsarten sowie Abgrenzungsfragen. Zudem werden Verfahren vor den Unfallversicherungsträgern und sozialgerichtliche Rechtsprechung aufgearbeitet. Arbeitshilfen unterstützen bei der Einordnung komplexer Fallkonstellationen.

Unfallverhütung ist damit ein interdisziplinäres Thema mit Schnittstellen zu Arbeitsschutz, Recht, Personalmanagement und Compliance. Die rechtssichere Organisation präventiver Maßnahmen trägt maßgeblich zur Risikominimierung und zur Sicherung betrieblicher Abläufe bei.

Kette mit Schloss
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Vorschaubild Bradley-Kurve
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Die Bradley-Kurve und ihr Nutzen für die Unternehmensentwicklung

Selbst unter Arbeitsschützern ist die Bradley-Kurve oft nicht bekannt. Dabei hat sie einen hohen Nutzen für Unternehmen, weil sie veranschaulicht, wie sich die Unternehmenskultur über vier Phasen entwickelt und eine starke Sicherheitskultur die Unfallrate senken kann. Mit gezielten Maßnahmen können Unternehmen ihre Sicherheitskultur verbessern und somit die Arbeitssicherheit nachhaltig steigern.
Warndreieck gelegt aus Warnsymbolen
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Last-Minute-Risk Analysis: Risikominimierung durch die schnellste Form der Gefährdungsbeurteilung

In einem sicheren Arbeitsumfeld spielt das Risikobewusstsein der Mitarbeitenden eine entscheidende Rolle. Die Last-Minute-Risk Analysis (LMRA) ist eine bewährte Methode, um dieses Bewusstsein zu fördern und potenzielle Gefahren rechtzeitig zu identifizieren. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie die LMRA eingesetzt werden kann, um Mitarbeitende zu befähigen, Risiken zu erkennen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
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Durch motorangetriebene Mitgänger-Flurförderzeuge werden die körperlichen Belastungen und Beanspruchungen der im Lager Beschäftigten auf ein Minimum reduziert. Allerdings geschehen mit ihnen mehr Unfälle als mit konventionellen handgetriebenen Flurförderfahrzeugen. Welche Sicherheitsgefährdungen sind bei ihnen besonders zu beachten? Was sind die wichtigsten Sicherheitsregeln im Umgang mit diesen Geräten? Und in welchen Intervallen müssen Unternehmen UVV-Prüfungen durchführen lassen?
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