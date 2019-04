Vision Zero: Mit einer App die Präventionskultur verbessern

Die Vision Zero strebt eine Welt ohne Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten an.

Ein Welt ohne Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten - das ist die Vision Zero. Dafür sollte sich jedes Unternehmen einsetzen. Und viele machen das bereits. Wie gut sie das machen, zeigt die Vision Zero App.

Mit der neuen Vision Zero App der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) können Unternehmen ihre Maßnahmen für Prävention und Arbeitsschutz überprüfen. Die App ist so flexibel gestaltet, dass sie für jeden Arbeitsplatz, jedes Unternehmen und jede Branche angewandt werden kann. Die App lässt sich zudem an die jeweiligen Präventionsziele Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden anpassen.

Vision Zero: Mit interaktiven Checklisten den Handlungsbedarf sichtbar machen

Die App ist mit interaktiven Checklisten ausgestattet. Nach der Dateneingabe erfolgt eine Analyse des aktuellen Stands der Präventionskultur im Unternehmen. Außer den Ergebnissen werden auch die Bereiche hervorgehoben, in denen Handlungsbedarf besteht.

Für Vision Zero gibt es 7 Goldene Regeln

Die Regeln drehen sich um folgende Aspekte:

Das Führungsverhalten ist entscheidend für die Arbeitssicherheit.

Mit der Gefährdungsbeurteilung lassen sich Gefahren und Risiken rechtzeitig erkennen.

Konkrete Ziele stärken den Arbeitsschutz.

Systematisch organisierter Arbeitsschutz zahlt sich aus.

Sichere technische Lösungen sind eine Grundvoraussetzung für gesundes Arbeiten.

Aktuelles Wissen schafft Sicherheit.

Wertschätzung und aktive Mitarbeiterbeteiligung stärken das Team.

App ist neuestes Tool der Kampagne Vision Zero

Die kostenlose App ist unter dem Namen 7 Golden Rules auf Englisch oder Spanisch für Android oder iOS erhältlich. Sie ist ein weiteres Tool der Kampagne Vision Zero und ergänzt das bereits vorhandene Material, das u. a. einen Leitfaden, eine PowerPoint-Präsentation sowie ein Video beinhaltet.