Wer über eine gute Datengrundlage verfügt und diese Daten zu lesen weiß, kann bessere Entscheidungen treffen. Doch ist das wirklich so? Und welche Daten haben wir eigentlich? Diesen Fragen gehen wir in unserer Reihe Data Date nach. Am 10. Januar 2024 spricht Prof. Dr. Rüdiger Kabst von der Universität Paderborn darüber, ob und was wir von HR-Startups lernen können. Erfahren Sie hier mehr!

