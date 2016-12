08.05.2012 | HR Young Talent Award

Die Gewinner des HR Young Talent Award 2011.

Bild: Haufe Online Redaktion

Bereits zum fünften Mal vergibt Dr. Geke & Associates den HR-Young Talent Award an Studenten und Absolventen HR-orientierter Studiengänge. Bis Ende Juni sind noch Bewerbungen möglich.

Der HR-Young Talent Award bietet Nachwuchskräften aus dem HR-Umfeld die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen vor einer professionellen Jury auf die Probe zu stellen, interessante Kontakte für die berufliche Zukunft zu knüpfen und so einen ersten Schritt in die HR-Realität zu gehen. Bewerben können sich Studierende oder Absolventen HR-orientierte Studiengänge mit einer Studien- oder Abschlussarbeit noch bis zum 30. Juni 2012. In einem zweiten Schritt werden die 20 Finalisten zu einem zweitägigen spannenden Workshop eingeladen, der am 22. und 23. August in einem exklusiven Hotel stattfindet. Dort ermittelt eine Fachjury die Gewinner des HR-Young Talent Awards 2012.

Der HR-Young Talent Award ist eine Initiative von Dr. Geke & Associates und wird unterstützt von der Initiative Neue Qualität der Arbeit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und dem Personalmagazin. Mit der Unterstützung des HR-Young Talent Awards (für Studenten und Absolventen) und des HR Next Generation Awards (für junge Personaler) setzt sich die Initiative Neue Qualität der Arbeit dafür ein, das Berufsfeld Personalwesen als Karrieremöglichkeit für Nachwuchskräfte bekannter zu machen und seine Bedeutung für den Unternehmenserfolg hervorzuheben.

Weiter Informationen zur Bewerbung und zum Award finden Sie unter http://www.gekeassociates.com/?id=170