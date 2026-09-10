Einnahmen

Berechnung
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Freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung für Selbstständige

Selbstständige können sich entweder freiwillig gesetzlich oder privat krankenversichern. Die Beitragsberechnung in der freiwilligen Krankenversicherung basiert auf dem monatlichen Gewinn aus der selbstständigen Tätigkeit sowie anderen Einnahmen, die den Lebensunterhalt unterstützen. In diesem Top-Thema erhalten Sie einen kompakten Überblick zur Beitragsberechnung für Selbstständige in der freiwilligen Versicherung.
Richter im Gerichtssaal
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BFH Kommentierung

Schadensersatz wegen Prospekthaftung bei Beteiligung an gewerblich tätiger Fonds-KG

Der Schadensersatzanspruch eines Mitunternehmers wegen Prospekthaftung unterliegt der Einkommensteuer. Besteht die Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz Zug um Zug gegen Übertragung der Kommanditbeteiligung selbst, führt die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums an der Kommanditbeteiligung zu einem Veräußerungsgewinn. Besteht die Verpflichtung Zug um Zug gegen Abtretung von Ansprüchen, die nicht der Übertragung der Beteiligung selbst entsprechen, führt die Abtretung zu einem laufenden Sonderbetriebsgewinn.
Diebstahl
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Einnahmen-Überschussrechnung

Veruntreute Fremdgelder als durchlaufender Posten?

Ein heißes Eisen: Bei veruntreuten Fremdgeldern stellt sich die Frage, ob sie durchlaufende Posten sind und bleiben. In einem aktuellen Urteil hat der BFH entschieden, dass die veruntreuten Beträge bei einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung nicht als Betriebseinnahmen zu versteuern sind. Das heißt, Fremdgelder eines Freiberuflers sind durchlaufende Posten, die bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung nicht in die Gewinnermittlung eingehen. Dies bleiben sie auch, wenn der Freiberufler die Fremdgelder veruntreut hat.
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Zum Thema Einnahmen
Der schnellste Weg: Einnahmen-Überschussrechnung
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