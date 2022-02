Digitale Personalakte: Elektronische Personalakte: Wie weit geht die Mitbestimmung des Betriebsrats?

Die digitale Personalverwaltung ist in vielen Unternehmen bereits Alltag oder aber in Planung. Welche Rolle spielt der Betriebsrat, wenn Personalakten digitalisiert und in Datenbanken verwahrt werden? Müssen Arbeitgeber Mitbestimmungsrechte beachten? Weiter