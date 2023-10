Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) eingesetzte Expertenkommission "Rechtssicherheit in der Betriebsratsvergütung" bestehend aus Prof. Dr. Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts, Ingrid Schmidt, frühere Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts und Prof. Dr. Gregor Thüsing, Universität Bonn hat dem BMAS einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der Rechtssicherheit bei der Festlegung der Bezahlung von Mitgliedern des Betriebsrates schaffen soll.

Die Bemessung der Vergütung - insbesondere freigestellter - Mitglieder des Betriebsrats ist im Gesetz nur rudimentär geregelt. Das Bundesarbeitsgericht hat in mehreren Entscheidungen Grundsätze zur Vergütung von Betriebsratsmitgliedern aufgestellt. Der Bundesgerichtshof hat mit seinem vielbeachteten Urteil zur Verwirklichung des Untreuetatbestands bei der Gewährung einer zu hohen Vergütung an Betriebsräte für viel Unsicherheit gesorgt. Nun liegt der Vorschlag der Kommission "Rechtssicherheit in der Betriebsratsvergütung" vor, der sich einer Ergänzung der gesetzlichen Regelungen widmet.

Mindestvergütung

Zunächst sagt § 34 Abs. 4 BetrVG, dass das Arbeitsentgelt von Mitgliedern des Betriebsrats nicht geringer bemessen werden darf als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung. Eine Erhöhung des Entgelts orientiert sich gemäß § 37 Abs. 4 Satz 1 BetrVG an betriebsüblichen Karrieren. Ein betriebsüblicher Aufstieg ist dann anzunehmen, wenn die Mehrzahl vergleichbarer Arbeitnehmer diesen Aufstieg erreicht hat (BAG, Urteil vom 21. Februar 2018, Az. 7 AZR 496/16). Als Vergleichsgruppe kommen dabei grundsätzlich nur Arbeitnehmer in Betracht, die im Zeitpunkt der Amtsübernahme (nicht der Freistel­lung) ähnliche Tätigkeiten wie das jeweilige Betriebsratsmitglied ausgeübt haben und dafür in gleicher Weise fachlich und persönlich qualifiziert waren. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts kann sich die Vergleichsgruppe aber auch ändern, insbesondere im Falle einer Beförderung oder bei Vereinbarung einer hierarchisch niedriger angesiedelten Tätigkeit (BAG, Urteil vom 23. November 2022, Az. 7 AZR 122/22). All dies findet sich im Wortlaut von § 37 Abs. 4 BetrVG indessen nicht wieder. Hier setzt der Kommissionsvorschlag an. Danach lautet die Empfehlung, diese Vorschrift um drei konkretisierende Sätze zu ergänzen, und zwar wie folgt:

"Die Vergleichbarkeit bestimmt sich nach dem Zeitpunkt der Übernahme des Betriebsratsamts, soweit nicht ein sachlicher Grund eine spätere Neubestimmung verlangt. Arbeitgeber und Betriebsrat können in einer Betriebsvereinbarung ein Verfahren zur Festlegung vergleichbarer Arbeitnehmer regeln. Die Konkretisierung der Vergleichbarkeit in einer solchen Betriebsvereinbarung kann nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden; gleiches gilt für die Festlegung der Vergleichspersonen, soweit sie einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat erfolgt und in Textform dokumentiert ist."

Die Bestimmung der Vergleichsgruppe soll ausdrücklich geregelt werden. Der zweite Teilsatz des vorgeschlagenen Satz 3 eröffnet die Möglichkeit einer abweichenden Festlegung, soweit ein sachlicher Grund eine spätere Neubestimmung verlangt. Eine weitergehende Konkretisierung, in welchen Fällen eine Neubestimmung aus sachlichen Gründen erforderlich ist, soll auch in der künftigen gesetzlichen Regelung nicht vorgesehen sein.

Indessen hat das BAG bereits entschieden, dass es den Betriebsparteien erlaubt ist, konkretisierende betriebliche Vereinbarungen zu § 37 Abs. 4 BetrVG zu treffen, beispielsweise zur Ermittlung vergleichbarer Arbeitnehmer. Solche Regelungen müssen sich allerdings im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bewegen (BAG, Urteil vom 18. Januar 2017, Az. 7 AZR 205/15). Der Kommissionsentwurf sieht eine Kodifizierung dieser Möglichkeit in den Sätzen 4 und 5 vor. Eine gerichtliche Überprüfung soll auf Fälle der groben Fehlerhaftigkeit beschränkt sein. Die von der Rechtsprechung gesetzten Grenzen blieben durch die gesetzlichen Ergänzungen unberührt. Angesichts der Vielfalt betrieblicher Stellenanforderungen und -bewertungen sollen den Betriebsparteien über die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hinaus keine konkreten Kriterien zur Bestimmung der jeweiligen Vergleichsvorgaben gemacht werden, so der Kommissionsvorschlag. Hinzu kommt, dass die Betriebsparteien konkrete Vergleichspersonen benennen können. Erfolgt dies mindestens in Textform (also auch außerhalb einer Betriebsvereinbarung) soll sich die gerichtliche Überprüfbarkeit auch insoweit auf grobe Fehlerhaftigkeit beschränken.

Benachteiligungs- und Begünstigungsverbot

Die zweite wesentliche Vorschrift ist § 78 S. 2 BetrVG. Die Regelung zur Mindestvergütung des Betriebsratsmitglieds in § 37 Abs. 4 BetrVG ist nicht abschließend. So soll sich nach Ansicht des BAG ein unmittelbarer Anspruch des Betriebsratsmitglieds auf eine bestimmte Vergütung auch aus § 611a Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 78 S. 2 BetrVG ergeben, wenn sich die Zahlung einer geringeren Vergütung als Benachteiligung wegen der Betriebsratstätigkeit darstellt (BAG, Urteil vom 23. November 2022, Az. 7 AZR 122/22). So kann sich für das Betriebsratsmitglied ein Anspruch auf Gewährung einer höheren Vergütung ergeben, wenn eine Beförderung des Betriebsratsmitglieds auf eine ausgeschriebene höher dotierte Stelle vom Arbeitgeber wegen der Betriebsratstätigkeit abgelehnt wurde. Für das Vorliegen einer unzulässigen Benachteiligung trägt das Betriebsratsmitglied grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast. Das Gericht muss aufgrund der vorgetragenen Tatsachen und Hilfstatsachen zu der Überzeugung gelangen können, dass dem Betriebsratsmitglied ohne das Betriebsratsamt die höherwertige Tätigkeit tatsächlich übertragen worden wäre (BAG, Urteil vom 20. Januar 2021, Az. 7 AZR 52/20).

Der Kommissionsvorschlag sieht eine Ergänzung des § 78 um einen Satz 3 vor:

"Eine Begünstigung oder Benachteiligung liegt im Hinblick auf das gezahlte Entgelt nicht vor, wenn das Mitglied der in Satz 1 genannten Vertretungen in seiner Person die für deren Gewährung erforderlichen betrieblichen Anforderungen und Kriterien erfüllt und die Festlegung nicht ermessensfehlerhaft erfolgt."

Der Vorschlag greift wiederum die Rechtsprechung des BAG auf, wonach eine Begünstigung oder Benachteiligung im Hinblick auf das gezahlte Entgelt nicht vorliegt, wenn der jeweilige Amtsträger in seiner Person bezogen auf im Betrieb konkret vorhandene Arbeitsplätze die für die Gewährung des Entgelts erforderlichen betrieblichen Anforderungen und Kriterien erfüllt und die Festlegung nicht ermessensfehlerhaft erfolgt. Die vorgeschlagene Ergänzung dient der Konkretisierung der Verbotsnorm in Bezug auf den beruflichen Aufstieg zur Vermeidung von beruflichen Nachteilen (beziehungsweise sachwidrigen Begünstigungen).

Auch weiterhin soll es unerheblich bleiben, ob das Betriebsratsmitglied mit der Geschäftsleitung "auf Augenhöhe verhandelt". Ebenso wenig von Relevanz bliebe, ob sich das freigestellte Betriebsratsmitglied während der Betriebsratstätigkeit besondere Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat, soweit sie nicht im Zusammenhang mit der bisherigen Arbeitstätigkeit stehen.

Fazit: Expertenvorschlag setzt BAG-Rechtsprechung um

Die Vorschläge der Kommission beschränken sich auf eine teilweise Kodifizierung der bisherigen Rechtsprechung des BAG. Die vorgeschlagene Ergänzung in § 78 BetrVG sollte auch klar genug machen, dass sich die Frage der Vergütungshöhe von Betriebsratsmitgliedern nicht nur nach § 37 Abs. 4 BetrVG richtet. In diesem Sinne wurden zum Teil die Ausführungen des Bundesgerichtshofs verstanden.





