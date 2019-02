Bild: PHOTOMORPHIC PTE. LTD. - fotolia.de Soft Skills, wie Kreativität, Teamfähigkeit und Flexibilität gewinnen an Bedeutung.

Über 90 Prozent der Personaler halten Soft Skills für ebenso wichtig oder wichtiger als Hard Skills. Weniger als die Hälfte der HR-Abteilungen jedoch erfasst und beurteilt Soft Skills im Bewerbungsprozess systematisch. Das geht aus dem neuen Global Talent Trends Report von Linkedin hervor.

Was treibt die Arbeitswelt 2019 am meisten um? Laut dem Global Talent Trends Report von Linkedin sind das die Themen Soft Skills, flexibles Arbeiten, Transparenz bei Gehältern und ein besserer Schutz vor Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Für den Report hat das soziale Netzwerk mehr als 5.000 Personalverantwortliche in 35 Ländern befragt und die Antworten mit Linkedin-Analysen verglichen.

Die Ergebnisse im Überblick: neun von zehn Personalern halten Soft Skills für ebenso wichtig oder wichtiger als Hard Skills. 87 Prozent der Unternehmen bieten mittlerweile flexibles Arbeiten an. Und vergleichsweise wenige deutsche Personaler sehen Gehaltstransparenz und einen besseren Schutz vor Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz als Trendthemen.

Soft Skills gewinnen an Bedeutung

Soft Skills gewinnen an Relevanz. 80 Prozent der befragten Personaler schreiben ihnen eine wachsende Bedeutung für den Unternehmenserfolg zu. Und 92 Prozent sind der Ansicht, dass Soft Skills eine ebenso hohe oder sogar höhere Bedeutung zukommt als Hard Skills. Die folgenden Fähigkeiten sind Arbeitgebern weltweit besonders wichtig:

Kreativität

Überzeugungskraft

Teamarbeit

Flexibilität

Zeitmanagement

Während sich die Hard Skills von Bewerbern jedoch anhand von Zertifikaten, Zeugnissen oder Einstellungstests überprüfen lassen, fehlt es bei der Beurteilung von Soft Skills oft an einer strukturierten Vorgehensweise. 68 Prozent der Personaler verlassen sich hauptsächlich auf die im Vorstellungsgespräch gesammelten Eindrücke. Lediglich 41 Prozent beurteilen Soft Skills im Rahmen eines festen Prozesses. Hier besteht also noch Nachholbedarf.

Flexibles Arbeiten ist der neue Standard

Der Auswertung von Linkedin zufolge suchen immer mehr Bewerber explizit nach Arbeitgebern, die flexible Arbeitsmodelle anbieten. Unternehmen reagieren auf diese Nachfrage und weisen in ihren Stellenangeboten immer häufiger auf entsprechende Regelungen hin – seit 2016 ist ist ein Zuwachs von 78 Prozent an Stellenanzeigen zu verzeichnen, die flexibles Arbeiten explizit erwähnen. Außerdem gibt die Mehrheit der Personaler (87 Prozent) an, dass ihr Unternehmen mittlerweile flexibles Arbeiten anbietet. Zwischen den einzelnen Branchen bestehen jedoch signifikante Unterschiede: In der Software-Branche setzen 72 Prozent der Unternehmen entsprechende Modelle um, in der Fertigungsindustrie sind es hingegen nur 43 Prozent.

Am wichtigsten scheint flexibles Arbeiten den Nordeuropäern zu sein. 85 Prozent der befragten Personalverantwortlichen geben hier an, dass das Angebot solcher Arbeitsmodelle von großer Bedeutung ist, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu gewinnen. In Deutschland, genau wie in den USA und Großbritannien stimmen 75 Prozent mit dieser Aussage überein. China bildet mit nur 52 Prozent das Schlusslicht in der Umfrage.

Gehälter werden transparent

Immer mehr Unternehmen ändern ihre Strategie: Weltweit informieren 27 Prozent ihre Mitarbeiter und Bewerber schon jetzt über Gehaltsspannen, 22 Prozent sehen zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten fünf Jahren damit beginnen.

Deutsche Personaler messen der Gehaltstransparenz im internationalen Vergleich jedoch die geringste Bedeutung zu. 52 Prozent der US-amerikanischen, 50 Prozent der französischen und 50 Prozent der britischen Personaler halten das Thema für einen wichtigen Trend – in Deutschland sind es lediglich 34 Prozent.

Besserer Schutz vor Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz

Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz kommen leider in allen Branchen und auf allen Hierarchieebenen vor. Das Problembewusstsein vieler Arbeitgeber und Arbeitnehmer wächst aber immerhin. 80 Prozent der Personaler sagen, dass ihr Unternehmen in jüngerer Zeit Maßnahmen zur Prävention ergriffen hat. Und 75 Prozent geben an, dass sich Mitarbeiter im Umgang mit diesem Thema heute anders verhalten als noch vor zwei Jahren.

Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass kontinentaleuropäische Personalverantwortliche das Thema seltener auf der Agenda haben als ihre Kollegen aus anderen Teilen der Welt: In Indien halten 87 Prozent der Personaler die Umsetzung von Maßnahmen gegen Belästigung und Diskriminierung für einen wichtigen Trend, in Australien sind es 76 Prozent und in den USA 74 Prozent. In Deutschland sind hingegen nur 47 Prozent, in Frankreich 54 Prozent und in Italien 57 Prozent dieser Meinung.