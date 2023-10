Buchtipp: Co-Leadership Die Autorinnen Stefanie Junghans und Janina Schönitz sind beide in einem Co-Leadership-Tandem tätig. Ihre Praxiserfahrungen haben sie in einem gemeinsamen Buch zusammengefasst, das im September 2023 unter dem Titel "Co-Leadership: Jobsharing als Antwort auf eine veränderte Arbeitswelt" erschienen ist. Mit dem Buch wollen sie Klarheit und Orientierung in das viel diskutierte Thema bringen.