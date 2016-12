23.03.2016 | News Unternehmen

Fair Value hebt FFO um 45 Prozent auf 6,4 Millionen Euro an

Die Fair Value REIT-AG hat die Mieterträge im Geschäftsjahr 2015 von 23,9 Millionen Euro im Jahr 2014 auf 24,3 Millionen Euro gesteigert. Das operative Konzernergebnis (Funds from Operations - FFO) stieg um 45 Prozent auf 6,4 Millionen Euro. Das Unternehmen schlägt für 2014 eine Dividende in Höhe von 0,25 Euro je Aktie vor, das entspricht 55 Prozent der Funds from Operations.mehr