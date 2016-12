Ausschüttung

28.06.2012 | News Immobilienfonds

SEB Immoinvest schüttet 1,2 Milliarden Euro an Anleger aus

Bild: Haufe Online Redaktion

Wenige Wochen nach Bekanntgabe der Auflösung des SEB Immoinvest werden rund 20 Prozent des Fondsvermögens bzw. 10,25 Euro je Anteil an die Anleger ausgeschüttet. Die erste Auszahlung in Höhe von insgesamt 1,2 Milliarden Euro erfolgt am 29.6.2012.mehr