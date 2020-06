Zusammentreffen von Kurzarbeit und Quarantäne

Bild: Tobias Weil/Pixabay Treffen Kurzarbeit und Quarantäne zusammen, zahlt der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld und die Entschädigung aus.

Während der Corona-Pandemie kann es passieren, dass Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen sind und in dieser Zeit in Quarantäne kommen. Wie behandelt der Arbeitgeber aber Fallkonstellationen, in denen gleichzeitig Kurzarbeitergeld und eine Quarantäne zu Verdienstausfällen führen?