21.03.2016

Steuerbegünstige Korruption?

Können Schmiergelder und Bestechungsgelder Betriebsausgaben sein?

Korruption, Schmiergelder und Bestechungsgelder – was in Deutschland angeprangert wird und eine Marke ruinieren kann, gilt in manchen Ländern als unumgänglich. Gerichte, Gesetzgeber und in der Buchhaltung stehen dadurch vor einem seltsamen Dilemma: Wie werden Geschäftsvorfälle erfasst, die einen Schmiergeldgeruch haben. Hier eine zusammenfassende Betrachtung zum Themamehr