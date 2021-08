Auch der Dresscode unterliegt dem Wandel der Zeit. Homeoffice und Globalisierung verändern die Regeln für die Möglichkeiten der Kleidungswahl. Eher formell oder informell? Worauf muss ich achten, wenn ich neu im Team bin? Spielen Farben eine Rolle? Die folgenden Kurztipps helfen Ihnen weiter.

Kleidung ist Ausdruck der Persönlichkeit und eine Form der visuellen Kommunikation. Sie sagen mit Ihrer Kleidung etwas über Ihre Einstellung, Ihre Werte und Ihr Selbstbild aus. Im Unternehmen spiegelt Kleidung Ihren Status wider. Entsprechende Business-Kleidung trägt zu einem gepflegten Gesamteindruck bei. Sie repräsentieren das Unternehmen nach außen, werden als gepflegt oder nachlässig wahrgenommen und beeinflussen, welche Rückschlüsse auf das Unternehmen gezogen werden. Aus diesem Grund haben viele Unternehmen eine manchmal unausgesprochene Kleiderordnung. Die Schlüsselfrage dabei ist: Wie formell oder informell darf es sein?

Kleidungs-Knigge: Understatement oder overdressed?

Gut gekleidet sein, heißt angemessen gekleidet sein – der Branche, dem Unternehmen, dem Anlass, der Tätigkeit und der eigenen Persönlichkeit. Wenn Sie neu in einem Team und unsicher sind, was angemessen ist, beobachten Sie, was in Ihrem Bereich getragen wird, oder fragen nach. Sich betont einfach oder leger anzuziehen, wirkt wenig souverän, ebenso wie übertrieben edle Kleidung und Schmuck.

Business-Kleidung, die Sie den ganzen Tag tragen, sollte so bequem sein, dass Sie sich darin wohl fühlen. Gute Materialien, wie angenehm zu tragende Stoffe und Leder für Schuhe oder Gürtel, verstärken Ihre sichere Ausstrahlung.

Auch, wenn die Kleiderordnung lockerer wird: Angemessene Kleidung zeigt Respekt und professionelles Auftreten.

Dress for Success

Als Leitfaden für den Tag gelten folgende Dresscodes: Casual Look, Business Casual, Business Attire, Business Formal.

Lady-like: die richtige Kleidung für Frauen im Berufsleben

Auch, wenn casual mit locker und ungezwungen übersetzt wird, ist die Jogginghose hier tabu. Im Casual Look sind Röcke, Stoffhosen oder Jeans mit gebügeltem T-Shirt oder Bluse möglich, ebenso Kleider. Dazu können, wenn das Unternehmen es erlaubt, Sneaker und im Sommer offene Schuhe, natürlich bei perfekt gepflegten Füßen, getragen werden. Keine zu kurzen Hosen, keine transparenten Oberteile oder Tops mit Spaghetti-Trägern. Es gilt: Je mehr Haut eine Frau zeigt, desto weniger Autorität schreibt man ihr zu. Diese Kleidung trägt man beispielsweise bei zwanglosen Einladungen von Geschäftspartnern oder am Arbeitsplatz, wenn man keinen Kundenkontakt oder offiziellen Anlass hat.

Business Casual, d.h. gehobene Freizeitkleidung, ist bei internen Meetings oder informellen Treffen angesagt. Ein Twinset kann Bluse und Blazer ersetzen. Die Stoffe und Materialien dürfen edler sein. Röcke und Kleider sollten mindestens bis zum Knie reichen. Strümpfe und Stumpfhosen sind selbstverständlich. Bei einem strengen Dresscode sind im Sommer nur Slingpumps erlaubt, keine vorne offenen Schuhe.

Business Attire ist seriös, elegant, unauffällig und repräsentativ z. B. bei Kundenterminen. Schuhe mit 6 cm Absatz passen perfekt zu einem Hosenanzug, Kostüm oder einer Kombination aus Hose und farblich kontrastierender Jacke. Ein schönes Halstuch rundet den Eindruck ab. Dezenter Schmuck und Accessoires.

Noch formeller ist Business Formal. Dieser Stil wird in mittleren und höheren Führungsebenen getragen. Dunkles Kostüm oder Hosenanzug mit heller Bluse.

Gentlemen: die richtige Kleidung für Männer im Berufsleben

Eine schöne Jeans oder gebügelte Baumwollhose, kombiniert mit einem Hemd oder Polo-Shirt, sind casual. Krawatte ist nicht erforderlich. Passende und gepflegte Sneaker können Lederschuhe ersetzen. Beim Hemd dürfen zwei Knöpfe geöffnet sein.

Für Business Casual sind Blazer, Stoffhose oder edle Jeans und farblich abgestimmte Schuhe die Basics. Bei Jeans kein Baggy-Style, kein destroyed look, keine harten Kontraste. Als Business-Oberteil ist ein schlichtes, auch farbiges Hemd in Ordnung, das häufig locker über der Hose getragen wird. Feine Strickpullover unter dem Blazer sind möglich. Krawatte darf, muss aber nicht sein. Blazer mit aufgesetzten Taschen und einem dezenten Muster wirken weniger formell. Die Ärmel der Jacke sind ca. 1,5 cm kürzer als die des Hemds, sie reichen nur bis zum Handgelenks-Knöchel.

Business Attire ist die gehobene Variante des Business Casual. Anzug, oft auch mit passendem Einstecktuch, helles Hemd, Krawatte und elegante Schuhe wirken edel. Die Socken sind auf die Farbe der Schuhe oder der Hose abgestimmt und so lang, dass im Sitzen das Bein bedeckt bleibt. Tipp: Business Socken oder Kniestrümpfe.

Business Formal ist gekennzeichnet durch den klassischen dunklen Anzug, oft auch mit Weste, kombiniert mit hellem Hemd, dezenter Krawatte und glatten Lederschuhen. Dieses Outfit signalisiert Autorität und Seriosität; es wird vor allem in konservativen Branchen und in höheren Positionen getragen.

Die Sprache der Farben

Ton in Ton wirkt weniger formell als starke Hell-Dunkel-Kontraste. Rot wird dominant wahrgenommen, blau seriös. Klassische Farben im Business sind Dunkelblau, Grau und Anthrazit. Schwarz ist sehr festlichen Anlässen vorbehalten oder wird bei Trauerfeiern getragen. Farben sollten so kombiniert werden, dass sie zueinander passen. Je formeller der Anlass, desto dunkler ist die Farbe des Anzugs.

Fazit: Wählen Sie Ihre Kleidung achtsam. Ihre äußere Erscheinung ist Ihre persönliche Visitenkarte.