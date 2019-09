Business-Knigge ist aktueller denn je

Bild: Haufe Online Redaktion Neue Arten der Zusammenarbeit erfordern neue Benimmregeln.

Wie wichtig ist es in Zeiten der Digitalisierung, die Regeln des Business-Knigge zu kennen und einzuhalten? Sind Umgangsformen noch zeitgemäß? Kann ich nicht selbst entscheiden, was ich anziehe, welche Tischmanieren ich habe oder ob ich in der Geschäftskorrespondenz Emoticons benutze?