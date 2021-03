Missgeschicke- und Peinlichkeiten-Knigge

In einer peinlichen Lage war wohl jeder schon einmal. Ob einem selbst ein Missgeschick passiert oder jemand anderes auf eine Panne aufmerksam gemacht werden muss: Mit Gelassenheit und Takt meistern Sie jede Situation.

Flecken auf der Kleidung oder ein abgesprungener Knopf vor einer wichtigen Präsentation, ein umgefallenes Glas, ein Hustenanfall oder ein dringendes Bedürfnis mitten in einer Sitzung – wann besteht Handlungsbedarf und wann wird besser über kleine Pannen hinweg gegangen?

Eigene Missgeschicke: Wie kann ich Haltung bewahren?

Wenn das Malheur wie ein Riss oder eine Laufmasche an der Kleidung unübersehbar ist, gehen Sie am besten offen damit um und entschuldigen sich, bevor Sie zur Tagesordnung übergehen. Sollte es sich nur um eine Kleinigkeit handeln, können Sie diese ignorieren. Falls Sie allerdings merken, dass Ihr Gegenüber z.B. auf einen Fleck starrt, sprechen Sie es an und entschärfen die Situation: „Ich sehe, Sie haben meinen Fleck bemerkt. Lassen wir uns davon nicht irritieren.“

Vorbeugend ist es ratsam, im Büro Nähzeug mit Sicherheitsnadeln, Ersatzstrümpfe oder eine zweite Krawatte zu deponieren.

Bei einem Geschäftsessen und in der Kantine ist es besonders unangenehm, wenn vom Essen etwas danebenfällt. Entfernen Sie das Gröbste diskret von der Kleidung und erst zwischen den Gängen oder nach dem Essen gehen Sie mit einer Entschuldigung in den Waschraum, um den Fleck zu beseitigen.

Ein Hustenanfall in einer Besprechung stört, deshalb mit einer kurzen Entschuldigung den Raum verlassen. Falls Sie bei einem wichtigen Gespräch auf die Toilette müssen, bitten Sie um eine kurze Unterbrechung.

Entschuldigung und Wiedergutmachung bei Fettnäpfchen

Ob wir ungewollt die Gefühle eines anderen Menschen verletzt haben, sei es durch unbedachte Wortwahl oder mangelndes Feingefühl, merken wir schnell an der körpersprachlichen Reaktion des anderen. Am besten fragen Sie sofort nach „Habe ich etwas Falsches gesagt/gemacht?“ mit anschließender Entschuldigung.

Wenn Sie allerdings jemandem versehentlich Kaffee über die Kleidung schütten, reicht eine Entschuldigung nicht aus. Selbstverständlich bieten Sie an, für den Schaden aufzukommen, z.B. für die Reinigungskosten.

Eine kleine Wiedergutmachung am nächsten Tag in Form von Schokolade oder einem Blumenstrauß ist angemessen.

Versprecher und Stilblüten: Die Kunst, über sich selbst zu lachen

Manche Missgeschicke wirken auf andere lustig, so dass sie lachen müssen. Besonders bei witzigen Versprechern ist es oft schwierig, sich zu beherrschen. Der Betroffene merkt den Fehler meist erst durch die Reaktion seines Gegenübers. Selbst kurz mit zu lachen, sich dann zu korrigieren und weiter zu machen, rettet die Situation.

Fehlerkompetenz: Verantwortung übernehmen

Manche Missgeschicke wie vergessene Termine oder versäumte Fristen sind ernsterer Natur. Statt zu versuchen, den Fehler zu vertuschen oder jemand anderem die Schuld zu geben, übernehmen Sie die Verantwortung und seien Sie damit Vorbild für andere. Fehler sind menschlich und kein Grund sich zu schämen oder übertrieben zu reagieren. Allerdings entscheidet der Umgang mit dem Fehler darüber, wie kompetent Sie wahrgenommen werden.

Sie entschuldigen sich zeitnah und am besten persönlich oder telefonisch. Eine kurze Erklärung kann helfen, den Ärger zu minimieren. Falls dem anderen ein finanzieller Schaden entstanden ist, ersetzen Sie diesen selbstverständlich. Auch hier ist eine Wiedergutmachung in Form eines kleinen Geschenkes ratsam, um die gute Beziehung zu erhalten.

Jemand anderes auf eine peinliche Situation hinweisen

Hat Ihr Gegenüber Essensreste zwischen den Zähnen, sitzt seine Kleidung nicht richtig oder ist sein Körpergeruch unangenehm, sagen Sie es ihm möglichst neutral, freundlich und unauffällig, beispielsweise mit den Worten „Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass …“. Ist es nicht möglich, dies diskret oder unter vier Augen zu tun, kann dem anderen ein Zettel zugesteckt werden.

Selbst, wenn es Ihnen nicht leicht fällt, der andere wird Ihnen dankbar sein und im umgekehrten Fall wären Sie sicher ebenfalls froh über einen entsprechenden Hinweis.

Fazit: Sachlich und gelassen bleiben. Je weniger Aufhebens von einer peinlichen Situation gemacht wird, desto angenehmer für alle Beteiligten.