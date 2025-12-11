Kleinunternehmer: Vorsteuerabzug Übergang zur Regelbesteuerung

Das BMF hat in einem Schreiben vom 10.11.2025 (III C 2 – S 73000/00080/004/016) zur Frage des Vorsteuerabzugs beim Übergang von der Besteuerung als Kleinunternehmer zur Regelbesteuerung und umgekehrt Stellung genommen. Der Anwendungserlass zum Umsatzsteuergesetz wurde entsprechend angepasst.

Praxis-Hinweis: BMF-Schreiben stellt richtiges Vorgehen dar

Die Besteuerung als Kleinunternehmer nach § 19 UStG ist eine Vereinfachungsregelung gegenüber dem Regelbesteuerungsregime des UStG. Insbesondere hat der Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer in seinen Rechnungen auszuweisen, Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben und Umsatzsteuer abzuführen. Im Gegenzug darf der Kleinunternehmer aber auch keine Vorsteuer aus den Rechnungen anderer Unternehmer geltend machen. Ob jemand Kleinunternehmer sein kann, ist allerdings von einigen Voraussetzungen abhängig, die sich aus § 19 Abs. 1 UStG ergeben. Insbesondere dürfen bestimmte Umsatzgrenzen nicht überschritten werden. Diese betragen 25 TEUR im vorangegangenen Jahr und 100 TEUR im laufenden Jahr. Angesichts dieser Rechtslage ist es ersichtlich, dass es immer wieder Fälle gibt, in denen ein Unternehmer von der Kleinunternehmerbesteuerung auf die Regelbesteuerung übergehen muss. Wie in diesen Fällen hinsichtlich der Vorsteuer vorzugehen ist, stellt das BMF in seinem Schreiben dar. Insofern können sich betroffene Steuerpflichtige an den Ausführungen im BMF-Schreiben und dem UStAE orientieren. Gleiches gilt für den Fall, dass ein regelbesteuerter Unternehmer zum Kleinunternehmer wird. Auch hier gilt es Besonderheiten zu beachten, die in dem BMF-Schreiben erörtert werden.

Hintergrund: Umgang mit Leistungen, die vor Übergang bezogen, aber erst danach verwendet werden sollen

Hat ein Unternehmer, der von der Besteuerung als Kleinunternehmer auf die Regelbesteuerung übergeht, bereits vor dem Übergang Leistungen von einem anderen Unternehmer bezogen, die er erst nach dem Übergang zu verwenden beabsichtigt, ist der Vorsteuerabzug gleichwohl ausgeschlossen. Ausnahmen können sich ergeben, wenn § 15a UStG zur Anwendung kommt, da eine Änderung der Verhältnisse vorliegt. Aber auch im umgekehrten Fall kann es Probleme geben, wenn Vorsteuer geltend gemacht wurde.

BMF-Schreiben Vorsteuerabzug Kleinunternehmer: Wichtige Aussagen

Der wesentliche Inhalt des BMF-Schreibens lässt sich wie folgt zusammenfassen: