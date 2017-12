Höchstens eine Kleinigkeit wollen deutsche Arbeitnehmer ihren Kollegen zu Weihnachten schenken. Bild: Haufe Online Redaktion

Die Kollegen beschenken? Vielen deutschen Arbeitnehmern kommt das gar nicht in den Sinn, wie eine vorweihnachtliche Umfrage ergeben hat. Nur wenige möchten ihre Kollegen mit einem Geschenk erfreuen. Als besonders knausrig erweisen sich die Mitarbeiter gegenüber ihren Chefs.

Viele sind in den Wochen vor Weihnachten im Geschenkestress: Großzügige Geschenke werden gekauft, um Ehepartner, Kinder, Eltern und Freunde an Weihnachten zu beschenken. Am Arbeitsplatz allerdings erweisen sich deutsche Arbeitnehmer als Knauser: Nur 16 Prozent wollen ihren Kollegen eine Kleinigkeit schenken. Weitere acht Prozent verteilen zwar im Büro Geschenke – aber nur an ausgewählte Kollegen. Bei 15 Prozent beschränkt sich das weihnachtliche Schenken auf ein Team- oder Abteilungswichteln, so das Ergebnis der Befragung des Jobportals Monster.

Geschenke: Chefs gehen meist leer aus

Die Mehrheit (40 Prozent) der 373 Arbeitnehmer, die an der Umfrage teilgenommen haben, hat eine eindeutige Meinung zum Beschenken von Kollegen und Vorgesetzten: Sie finden, dass Präsente nicht an den Arbeitsplatz gehören. Deshalb wollen sie dort auch niemanden beschenken.

Vorgesetzte gehen wohl in den meisten Fällen leer aus: Nur zwei von zehn Befragten geben an, ihren Chef mit einem Geschenk zu bedenken. Vielleicht liegt das aber wiederum daran, dass auch viele Vorgesetzte selbst Knauser sind: Laut einer Sodexo-Befragung aus dem vergangenen Jahr hat knapp die Hälfte der Arbeitnehmer im vorhergehenden Jahr von ihrem Chef gar nichts geschenkt bekommen. Selbst mit Lob geizten die Bosse nach Auskunft ihrer Mitarbeiter.

Schlechtes Karma zu Weihnachten riskieren im Übrigen rund drei Prozent der Arbeitnehmer, die an der Monster-Befragung teilgenommen haben: Sie wollen im Büro niemanden beschenken – gehen aber davon aus, selbst ein Geschenk zu bekommen.





