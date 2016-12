19.03.2013 | Serie Lohnsteuerpauschalierung bei Sachzuwendungen

Neuer Verwaltungserlass zu Einzelheiten und Zweifelsfragen

Zahlreiche Unternehmen verteilen Geschenke und Incentives an eigene Mitarbeiter sowie an Personen, die zu ihnen nicht in einem Dienstverhältnis stehen (z. B. an Geschäftspartner und deren Arbeitnehmer). Für die Empfänger handelt es sich bei der Zuwendung regelmäßig um einen steuerpflichtigen geldwerten Vorteil, was vielfach auf Unverständnis und Unwissenheit stößt. Zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens wurde mit § 37b EStG eine Lohnsteuerpauschalierungsmöglichkeit durch den Schenker eingeführt.