Themenseite

Gutschein

Geschenkgutschein
Bild: Michael Bamberger

Gutscheine sind im Unternehmenskontext Wertgutscheine oder Sachzuwendungen, die als geldwerter Vorteil oder Zahlungsmittelersatz eingesetzt werden. Sie sind besonders für Kundenbindung und Mitarbeitervorteile relevant. Ihre steuerliche und rechtliche Behandlung hängt von der konkreten Ausgestaltung ab, insbesondere von der Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug.

Auf den Haufe-Portalen Steuern, Recht und Personal finden Fach- und Führungskräfte fundierte Fachbeiträge, gesetzliche Einordnungen, Arbeitshilfen sowie praxisnahe Hinweise zum rechtssicheren Umgang mit Geschenken im Unternehmenskontext.

Gutschein auf dem Portal Steuern

Gutscheine als Sachbezug oder Geldleistung

Das Portal Haufe Steuern stellt detaillierte Fachbeiträge zur steuerlichen Abgrenzung von Gutscheinen als Sachbezug oder Geldleistung bereit. Im Fokus steht die Anwendung der gesetzlichen Kriterien nach § 8 EStG sowie die Auswirkungen der Gutscheinrichtlinie auf die steuerliche Behandlung. Ergänzend werden praxisnahe Beispiele und Entscheidungshilfen angeboten, die Unternehmen bei der korrekten Einordnung unterstützen. Dies ist insbesondere relevant für die Anwendung von Freigrenzen und die Vermeidung von Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrisiken.

Anwendung der Freigrenze

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der monatlichen Sachbezugsfreigrenze. Haufe erläutert die Voraussetzungen, unter denen Gutscheine steuerfrei gewährt werden können, sowie die korrekte Handhabung in der Praxis. Rechenbeispiele und Arbeitshilfen unterstützen bei der Umsetzung in der Lohnabrechnung. Zudem werden typische Fehlerquellen und aktuelle Verwaltungsanweisungen berücksichtigt.

Umsatzsteuerliche Behandlung von Gutscheinen

Die umsatzsteuerliche Behandlung wird differenziert nach Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen dargestellt. Haufe bietet hierzu fundierte Erläuterungen zur Besteuerung bei Ausgabe und Einlösung. Praxisbeispiele zeigen die korrekte Abbildung in der Buchhaltung sowie die Auswirkungen auf den Vorsteuerabzug und die Umsatzsteuerpflicht.

Gutschein auf dem Portal Recht

Zivilrechtliche Einordnung von Gutscheinen

Das Portal Haufe Recht erläutert die rechtliche Einordnung von Gutscheinen als schuldrechtliche Ansprüche sowie deren Abgrenzung zu anderen Leistungsversprechen. Dabei werden insbesondere Vertragsgestaltung und Einlösebedingungen behandelt. Kommentierungen und Fallbeispiele unterstützen bei der rechtssicheren Ausgestaltung von Gutscheinbedingungen, etwa hinsichtlich Befristung, Übertragbarkeit und Rückabwicklung.

Wettbewerbs- und Verbraucherschutzrecht

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf rechtlichen Anforderungen aus dem Wettbewerbs- und Verbraucherschutzrecht. Haufe zeigt auf, welche Informationspflichten bestehen und welche Regelungen gegenüber Kunden zulässig sind. Praxisorientierte Beiträge behandeln typische Risiken, etwa unzulässige Einschränkungen oder intransparente Bedingungen, und geben Hinweise zur rechtssicheren Umsetzung.

Gutschein auf dem Portal Personal

Gutscheine als Mitarbeiterbenefit

Das Portal Haufe Personal behandelt Gutscheine als Instrument der Mitarbeitervergütung und -motivation. Im Fokus stehen steuerbegünstigte Sachbezüge sowie deren Integration in Vergütungssysteme. Praxisbeispiele zeigen, wie Unternehmen Gutscheine gezielt einsetzen können, ohne zusätzliche steuerliche Belastungen auszulösen. Arbeitshilfen unterstützen bei der Umsetzung in der Entgeltabrechnung.

Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht

Die lohnsteuerliche Behandlung von Gutscheinen wird differenziert dargestellt. Haufe bietet konkrete Hinweise zur Abgrenzung steuerfreier und steuerpflichtiger Leistungen. Ergänzend werden sozialversicherungsrechtliche Aspekte sowie typische Prüfungsrisiken durch Betriebsprüfungen behandelt.

Gutscheine sind ein praxisrelevantes Instrument an der Schnittstelle von Steuern, Recht und Personal. Eine korrekte Einordnung und strukturierte Handhabung ist entscheidend, um steuerliche Vorteile zu nutzen und rechtliche Risiken zu vermeiden.

Gutschein (1)
Gutschein (1)

Gutscheine: lohnsteuer- und arbeitsrechtliche Bedingungen

In der Praxis sind Warengutscheine ein beliebtes Mittel, um die Freigrenze von 50 Euro für die steuerfreie Zuwendung von Sachgeschenken auszuschöpfen. Wir haben für Sie zusammengefasst, was Unternehmen bei der Vergabe von Gutscheinen an ihre Mitarbeitenden beachten müssen.

13
Tastatur mit Einkaufswagen-Taste
Tastatur mit Einkaufswagen-Taste
BFH Kommentierung

Rückstellung bei einem Kundenkartenprogramm

Verpflichtet sich ein Handelsunternehmen gegenüber den an seinem Kundenkartenprogramm teilnehmenden Kunden, diesen im Rahmen eines Warenkaufs Bonuspunkte bzw. Gutscheine zu gewähren, die der Karteninhaber bei einem weiteren Warenkauf als Zahlungsmittel einsetzen kann, ist für die am Bilanzstichtag noch nicht eingelösten Bonuspunkte bzw. Gutscheine eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, wenn wahrscheinlich ist, dass die Verbindlichkeit entsteht und das Unternehmen in Anspruch genommen werden wird.
Prozent Taste
Prozent Taste
Aktualisierung

Herausforderungen durch die Absenkung des Umsatzsteuersatzes 2020

Die Regierungskoalition hat im Rahmen ihres Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets den Umsatzsteuersatz vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 von 19 % auf 16 % bzw. von 7 % auf 5 % abgesenkt. Diese Maßnahme wirft vielen Bereichen Fragen auf und macht umfassende und rechtzeitige Beratung notwendig. Die Finanzverwaltung hat zeitnah zur Verkündung des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes (BGBl 2020 I S. 1512) ein Anwendungsschreiben zur befristeten Steuersatzsenkung veröffentlicht.

31
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Kompaktübersicht: Steuerges... / Umsatzsteuer
Lexikonbeitrag
Literaturauswertung AO/FGO/... / 4.3 § 3 UStG (Lieferung, sonstige Leistung)
Beitrag
Literaturauswertung AO/FGO/... / 4.9 § 12 UStG (Steuersätze)
Beitrag
Literaturauswertung EStG/KS... / 2.16 § 8 EStG (Einnahmen)
Beitrag
Literaturauswertung AO/FGO/... / 4.1 § 1 UStG (Steuerbare Umsätze)
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
887
Geringwertiges Wirtschaftsgut
738
Entgeltumwandlung
488
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
386
Schenkung
356
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
355
Reverse Charge Verfahren
337
Eingruppierung TVöD
233
Kurzfristige Beschäftigung
217
Doppelte Haushaltsführung
204
Verwandte Themen
Umsatzsteuer Sachbezug Mitarbeiterbenefits Lohnsteuer Steueränderungen Incentive Vorsteuerabzug Steuersatz Sozialversicherung Freigrenze Coronavirus Rückstellung Insolvenz Bilanz Arbeitsagentur Umwandlung EuGH Sachbezugswerte Gewerbesteuer Gewinnermittlung Entgelt Minijob Sozialversicherungsrecht Körperschaftsteuer Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie EU-Richtlinie Umsatzsteuer-Anwendungserlass Befristung Rentenversicherung Arbeitsrecht