Advertorial: Sachbezugskarte von givve

Ab 2022 müssen Sachbezüge in Deutschland die neuen gesetzlichen Anforderungen erfüllen, um weiterhin als steuerfreier Sachbezug und nicht als steuerpflichtige Geldleistung bewertet zu werden. givve® bietet dafür die fortschrittlichste Technologie am Markt zur Umsetzung von steuerfreien Sachbezügen.

Mit regelmäßigen Gehaltsextras können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter motivieren und die Zufriedenheit im Unternehmen steigern. Besonders beliebt sind hierbei monatliche Benefits im Rahmen der 44 € Freigrenze für den steuerfreien Sachbezug (ab 2022 Erhöhung auf 50 €). Sachbezüge sind Einnahmen, die nicht in Geld bestehen, zum Beispiel Waren und Dienstleistungen, die der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern als Gehaltsnebenleistung anbietet, sogenannte Benefits.

Neue Regelungen beim Sachbezug erfordern innovative Lösungen

Erfreulich ist, dass die Sachbezugsfreigrenze ab 2022 von 44 € auf 50 € erhöht wird. Somit ist noch mehr Mitarbeitermotivation mit steuerfreien Benefits möglich. Um weiterhin als steuerfreier Sachbezug und nicht als steuerpflichtige Geldleistung bewertet zu werden, müssen ab 2022 alle Sachbezugslösungen in Deutschland auf die neuen gesetzlichen Anforderungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) angepasst werden. Nun sind innovative Lösungen gefragt, um im Rahmen der rechtlichen Gegebenheiten weiterhin attraktive Sachbezugsleistungen anzubieten.

Die Zukunft des Sachbezugs mit givve®

givve® Card - die 3 in 1 Multicard macht’s möglich. Als Erster am Markt bietet givve® die Umsetzung aller 3 rechtlichen Möglichkeiten für Sachbezüge auf einer Karte an. Arbeitgeber können je Karte aus 3 verschiedenen Setups wählen und dabei auf die individuellen Vorlieben jedes Mitarbeiters eingehen. So bietet givve® die größtmögliche Vielfalt beim Sachbezug ab 2022 - trotz der starken Einschränkungen beim Sachbezug in Deutschland.

3 mögliche Setups stehen zur Auswahl

1. Regional: Viele Anbieter aus einer Region

Die givve® Card wird auf einen Landkreis oder eine Stadt Ihrer Wahl in Deutschland eingestellt. Karteninhaber können in dieser Region bei allen angeschlossenen Akzeptanzpartnern mit der givve® Card bezahlen. Für alle, die den Klein- und Mittelstand fördern möchten. Ob Tante Emma Laden, Lieblings-Italiener oder Handelsketten vor Ort – alles ist möglich.

Bild: Eigene Darstellung von givve®

2. National: Ein Anbieter deutschlandweit

Die givve® Card wird auf einen von allen angeschlossenen Akzeptanzpartnern eingestellt. Bei diesem Anbieter können Karteninhaber deutschlandweit in allen Filialen sowie online mit der givve® Card bezahlen. Für alle, die deutschlandweit unterwegs sind und die givve® Card in ihren Alltag integrieren möchten.

Bild: Eigene Darstellung von givve®

3. International: Eine Kategorie weltweit

Die givve® Card wird auf eine Kategorie von derzeit 22 möglichen Kategorien eingestellt. Innerhalb der einen ausgewählten Kategorie kann weltweit bezahlt werden, überall wo Mastercard akzeptiert wird - auch online. Für alle, die eine nahezu grenzenlose, weltweite Vielfalt für den Einkauf mit ihrer givve® Card nutzen möchten.

Bild: Eigene Darstellung von givve®

Setup wechseln - auch das ist möglich!

Die fortschrittlichste Technologie am Markt zur Umsetzung von steuerfreien Sachbezügen macht auch den Wechsel von einem Setup zu einem anderen Setup möglich, sowohl für Arbeitgeber als auch für den Kartennutzer - das kann nur die givve® Card.

Alle Vorteile auf einen Blick





Flexibilität: Der Arbeitgeber kann flexibel auf Anforderungen seines Finanzamtes reagieren und wenn nötig, ein Setup deaktivieren.

Für Jeden das Richtige: Dank der fortschrittlichen Technologie der givve® Card können Unternehmen optimal auf die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter eingehen und pro Karte das passende Setup zur Umsetzung von Sachbezügen individuell auswählen!

Steuervorteile: Alle Module der givve® Card sind für die Umsetzung von Sachbezügen und Sachzuwendungen optimiert.

givve® Card sind für die Umsetzung von Sachbezügen und Sachzuwendungen optimiert. Fortschrittlich: Alle Prozesse von der Implementierung bis zur Nutzung sind durchgehend digitalisiert und automatisiert - für Arbeitgeber bedeutet das ein Minimum an Verwaltungsaufwand.

Individualität: Die Karte kann mit dem eigenen Logo oder einem vollflächigen Design individualisiert werden - auch die Personalisierung je Karte mit Unternehmens- und Mitarbeiter- Namen als Silber Hochprägung ist inklusive.

Mitarbeitermotivation mit Gehaltsextra: Wer motiviert ist, erbringt bessere Leistungen, fühlt sich dem Unternehmen verbunden und trägt zu einer guten Arbeitsatmosphäre bei.

