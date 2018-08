Immer wieder in Diskussion war die 44-Euro-Grenze und deren Anwendung auf Gutscheine. Die Steuergesetzgebung 2015 ist nahezu beendet: Und es bleibt wie es ist! Die Sachbezugsfreigrenze ist auch 2016 für Gutscheine an Arbeitnehmer anwendbar. Weiter

Die meisten Gutscheinanbieter in Deutschland bieten inzwischen auch eine elektronische Variante eines Gutscheins für Mitarbeiter an. Diese hat einen wesentlichen Vorteil: Sie erleichtert den Aufwand in der Personalabteilung bei der Überprüfung der Abgabenfreiheit. Bei Bonussystemen ist allerdings Vorsicht geboten. Weiter