Lehrstuhl für empirische Wirtschaftsforschung an der Universität Regensburg

Forschungsbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am IAB

Bild: Illustration Nick Barclay 2031 geht der stärkste Babyboomer­-Jahrgang im Durch­schnitt in Rente.

Der "Geburtenberg" der Babyboomer ver­schiebt sich immer weiter in Richtung Rente. Und das ist nicht der einzige Faktor, der in den nächsten Jahren zu großen Personal­eng­pässen führen wird. Doch es gibt Maßnahmen, mit denen dieser Entwicklung begegnet werden kann, etwa Inves­titionen in Qualifizierung und eine Erhöhung der Erwerbs­­quote Älterer. Aber das funktioniert nur, wenn Wirtschaft und Politik zusammen­arbeiten.