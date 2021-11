Bundesentschädigungsgesetz / § 166a [Zusammentreffen mehrerer Ansprüche]

Treffen Ansprüche auf Entschädigung für Schaden an Leben, Schaden an Körper oder Gesundheit und Schaden im beruflichen Fortkommen zusammen, so finden §§ 141d bis 141k entsprechende Anwendung.

