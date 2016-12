24.10.2016 | Überlange Arbeitszeiten

Überlange Arbeitszeiten sind in vielen Branchen verbreitet.

Bild: Haufe Online Redaktion

Wie es scheint, passen die Arbeitszeitregeln aus der Zeit der Industrialisierung nicht zur der digitalisierten Arbeitswelt. Laut einer Umfrage fühlen sich 13 % der abhängig Beschäftigten von der Arbeit überfordert. Zudem klagen weitere 51 % über häufigen Termin- und Leistungsdruck.

Neue Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen das Arbeiten zu jeder Zeit und an jedem Ort. Zudem führt die Globalisierung zu einer Ausweitung und Flexibilisierung der Arbeitszeiten, was in der Folge längere Ladenöffnungszeiten im Handel verursacht. Die Anpassung an die Erfordernisse des Marktes führen also sowohl zu veränderten Anforderungen an die Arbeitszeit als auch zu einer Intensivierung der Arbeit.

Von einer 40-Stunden-Woche können die meisten nur träumen

Für den Arbeitszeitreport 2016 führten Forscher über 20.000 Telefoninterviews mit Erwerbstätigen durch. Hier die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Vollzeitbeschäftigte arbeiten im Schnitt 43,5 Stunden pro Woche.

Mehr als 50 % arbeiten 44 bis 47 Stunden.

Bei rund 17 % liegt die wöchentliche Arbeitszeit zwischen 48 und 59 Stunden.

Die längsten Arbeitszeiten haben diese Branchen

Abwasser- und Abfallentsorgung,

Energieversorgung,

Bau-, Verkehrs- und Lagergewerbe,

Land- und Forstwirtschaft,

Gastronomie,

Handel sowie

die Unterhaltungs- und Freizeitbranche.

Von der Arbeit überfordert und sich keine Pause gönnen

13 % fühlen sich von der Arbeitsmenge überfordert.

51 % klagen 51 % über häufigen Termin- und Leistungsdruck.

44 % der Erwerbstätigen mit einer Arbeitszeit von 48 bis 59 Stunden machen mehrmals die Woche keine Pause.

Eindeutige Warnsignale für die Gesundheit

53 % klagen über Müdigkeit und Erschöpfung.

51 % haben Rücken- und Kreuzschmerzen.

40 % leiden unter körperlicher Erschöpfung,

bei 34 % treten Schlafstörungen auf und

24 % fühlen sich niedergeschlagen.

DGB und BDA fordern mehr Flexibilität

Annelie Buntenbach, Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) fordert u. a.

selbstbestimmte Arbeitszeiten,

größere Flexibilitätsspielräume für die Beschäftigten,

Begrenzung der Arbeitszeit sowie

die Möglichkeit, Erholungs-, Ruhe- und Pausenzeiten einhalten zu können.

Und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fordert

mehr Flexibilität für Betriebe und Arbeitnehmer sowie

Arbeitszeitregeln, die zur digitalen Arbeitswelt passen.

Weltweiter Vergleich

Andere Studien zeigen, dass die Deutschen im Vergleich zu den Beschäftigten in anderen Staaten seltener sehr lang arbeiten.