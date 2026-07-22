Dienstreise

Arbeiten im Zug
Arbeiten im Zug
Mobilität

Geschäftsreisen als Emissionstreiber - so gelingt die Zusammenarbeit mit dem Travel Management

Geschäftsreisen sind für viele Unternehmen unverzichtbar, zählen aber zugleich zu den am schwierigsten zu steuernden Emissionsquellen. Wer seinen CO₂-Ausstoß wirksam reduzieren will, muss die Zusammenarbeit zwischen Nachhaltigkeitsteam und Travel Management neu denken. Das schafft messbare Vorteile: mehr Transparenz, bessere Steuerbarkeit von Kosten und weniger Reibung in Prozessen und Richtlinien.  
Sitze im Zug
Sitze im Zug
Studie: CO2-Emissionen und Geschäftsreisen

Unternehmen verlagern Geschäftsreisen zunehmend ins Digitale

Für viele Unternehmen ist die Vermeidung und/oder klimafreundliche Gestaltung von Geschäftsreisen ein relevantes Unternehmensziel. Gleichzeitig wünschen sich viele Unternehmen entsprechende Informations- und Beratungsangebote, um dieses Ziel zu erreichen. Dies ergab eine Befragung, die vom Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften B.A.U.M. e.V. und der Hochschule RheinMain bei rund 100 Unternehmen durchgeführt wurde. 
ICE in Fahrt
ICE in Fahrt
Sachgrundlose Befristung

Befristung ungültig wegen Überschreitung um einen Tag

Reist ein Arbeitnehmer bereits einen Tag vor seinem eigentlichen Arbeitsbeginn zu einer Schulung an einen vom Arbeitgeber bestimmten Schulungsort an, so beginnt das Arbeitsverhältnis bereits mit dieser Dienstreise. Dauert dadurch das auf zwei Jahre befristete Arbeitsverhältnis zwei Jahre und einen Tag, so ist die zulässige Höchstdauer einer Befristung ohne Sachgrund überschritten. Dies entschied das Landesarbeitsgericht Düsseldorf.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 2.1.5.2.6 Beiträge zu Unfallversicherungen
Kommentar
Entsorgungsbetriebe / 2.8 Reisezeit als Arbeitszeit (§ 46 Abs. 2 BT-E)
Beitrag
Gesetzesradar öffentlicher ... / 2.1 Auslands-Entsendung: "A1-Reform"
Beitrag
Vergütungsoptimierung durch... / 3.2 Restaurantschecks
Beitrag
Frotscher/Geurts, EStG § 37... / 1.3 Rechtsentwicklung und zeitlicher Geltungsbereich
Kommentar
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Unentgeltliche Wertabgabe
164
Verwandte Themen
Entsendung Geschäftsreise Arbeitsunfall Klimaschutz Reisekosten Arbeitsrecht Urteil Werbungskosten Befristung Dienstwagen Mitarbeiterführung Pendler Arbeitszeit Vergütung Nachhaltigkeit Personaldienstleister Coronavirus Personaler Auslandsreise Personal Kündigung Gesetzliche Unfallversicherung Personalmarketing Personalentwicklung Betriebliches Gesundheitsmanagement Fahrtkosten Verpflegungspauschale Recruiting Gesundheit Arbeitszeiterfassung