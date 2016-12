Dienstreise

02.10.2012 | News Arbeiten im Ausland

Den richtigen Adapter im Gepäck

Bild: Haufe Online Redaktion

In vielen Ländern passen die heimischen Stecker nicht in die Steckdose. Wer sein Notebook oder Handy aufladen will, morgens eine glatte Rasur braucht oder andere Geräte anschließen will, braucht dafür einen Adapter. Beim Kauf sollte man sich am besten fachmännisch beraten lassen.mehr