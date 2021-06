Reisekosten beim Finanzamt absetzen

Bild: ©Moose Reisekosten können nur als Werbungskosten geltend gemacht werden, wenn sie beruflich veranlasst sind.

Wer Kosten für dienstliche Fahrten von der Steuer absetzen will, muss das gewählte Verkehrsmittel beachten. So können pauschale Kilometersätze nur für Fahrten mit Auto oder Motorrad angesetzt werden. Bei Reisen mit Bahn oder Flugzeug kommt es auf die tatsächlichen Kosten an.