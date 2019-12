Martina Schäfer ist freiberufliche Autorin und Texterin für Wirtschaftstexte und Geschäftsberichte. Außerdem berät sie Steuerberater bei ihrem Kanzleimarketing und unterstützt bei der Umsetzung.

Nach Abschluss ihres BWL-Studiums hat Martina Schäfer erste Erfahrungen im Bereich Steuern und Controlling eines Großkonzerns und in einer mittelständischen Steuerkanzlei gesammelt. Im Anschluss folgte eine weitere Station in der Öffentlichkeitsarbeit, bevor sie sich als freiberufliche Texterin selbstständig machte. Heute verbindet sie dabei unter anderem ihr Wissen rund um Steuerthemen mit ihrem Interesse an Schreiben, Marketing und Social Media. Gerne gibt sie dieses Know-how in Seminaren und als Tutorin an der Freien Journalistenschule weiter. Neben einem Buch hat sie außerdem vier Essentials zum Thema Kanzleimarketing veröffentlicht.