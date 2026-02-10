Kira Kardel

Senior BI Beraterin linkFISH Consulting/ICV AK-Leiterin Mecklenburg-Vorpommern

Senior BI Beraterin und Geschäftsbereichsleitung Privatwirtschaft bei linkFISH Consulting sowie Leiterin des Arbeitskreises Mecklenburg-Vorpommern im Internationalen Controller Verein

Business Intelligence

Internationaler Controller Verein

7 Fehler, die jede BI-Einführung scheitern lassen
News 10.02.2026 Software-Implementierung

BI-Projekte scheitern selten an der Technologie, sondern an fehlender fachlicher Verankerung, unklarer Führung und mangelnder Einbindung der Organisation. Wer BI als strategisches Managementinstrument versteht, klare Ziele definiert und Menschen konsequent mitnimmt, erhöht die Erfolgschancen erheblich, meint BI-Expertin Kira Kardel. Für sie lautet die entscheidende Frage daher nicht: „Welches Tool setzen wir ein?“, sondern: „Wie wollen wir unser Unternehmen steuern und entscheiden?“

