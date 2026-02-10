7 Fehler, die jede BI-Einführung scheitern lassen

BI-Projekte scheitern selten an der Technologie, sondern an fehlender fachlicher Verankerung, unklarer Führung und mangelnder Einbindung der Organisation. Wer BI als strategisches Managementinstrument versteht, klare Ziele definiert und Menschen konsequent mitnimmt, erhöht die Erfolgschancen erheblich, meint BI-Expertin Kira Kardel. Für sie lautet die entscheidende Frage daher nicht: „Welches Tool setzen wir ein?“, sondern: „Wie wollen wir unser Unternehmen steuern und entscheiden?“