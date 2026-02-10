Sie verwenden eine veraltete Browser-Version. Dies kann unter Umständen zu Einschränkungen in der Funktion sowie Darstellung führen. Daher empfehlen wir Ihnen, einen aktuellen Browser wie z.B. Microsoft Edge zu verwenden.
Kira Kardel
Senior BI Beraterin linkFISH Consulting/ICV AK-Leiterin Mecklenburg-Vorpommern
Info
Senior BI Beraterin und Geschäftsbereichsleitung Privatwirtschaft bei linkFISH Consulting sowie Leiterin des Arbeitskreises Mecklenburg-Vorpommern im Internationalen Controller Verein