Standardprozess in der Aviation-Industrie

Aufgrund der üblichen hohen Vernetzung von Material, Kapazitäten, Kundenterminen und regulatorischen Anforderungen können es sich Industrieunternehmen kaum leisten, auf Warnsignale in den Finanzkennzahlen zu warten. Risiken müssen deutlich früher erkannt werden, um Korrekturen noch zu ermöglichen. Hier lohnt sich ein Blick in die Luftfahrindustrie: Operative Frühwarnindikatoren spielen dort seit vielen Jahren eine wichtige Rolle in der Unternehmenssteuerung.

Vom Materialengpass zum EBIT-Effekt

Ein typisches Beispiel aus dem Wartungsgeschäft verdeutlicht diesen Zusammenhang: Bei einer Triebwerksüberholung sind Material/Ersatzteile, Personal, Spezialwerkzeuge und Werkstattkapazitäten oft Monate im Voraus geplant. Fehlt ein kritisches Bauteil, kann ein geplanter Arbeitsschritt nicht durchgeführt werden. Das Triebwerk verbleibt länger im Prozess, Ressourcen bleiben gebunden und nachfolgende Aufträge verschieben sich.

Im Reporting ist davon zunächst nichts zu erkennen. Weder EBIT noch Liquidität oder Cashflow signalisieren zu diesem Zeitpunkt ein Problem. Die wirtschaftliche Entwicklung hat jedoch bereits begonnen.

Bild: Dr. Akber Dost Ursache-Wirkungs-Kette eines operativen Engpasses

Nicht jede operative Abweichung führt automatisch zu einer finanziellen Auswirkung. Ein kurzfristiger Materialengpass kann häufig kompensiert werden. Fehlt jedoch ein kritisches Bauteil mit langer Wiederbeschaffungszeit oder hoher Prozessrelevanz, kann sich die Verzögerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette fortsetzen.

Genau diese Größenabhängigkeit macht die Bewertung operativer Risiken für die Unternehmenssteuerung so wichtig.

Bild: Dr. Akber Dost Zeitversatz zwischen operativem Signal und finanzieller Wirkung

Der entscheidende Risikofaktor war nicht der spätere EBIT-Effekt. Der entscheidende Risikofaktor war das operative Signal, das bereits mehrere Wochen zuvor sichtbar wurde.

Welche Frühwarnindikatoren sich bewährt haben

In Wartungsbetrieben der Aviation wird nicht zuerst über EBIT oder Cashflow diskutiert, wenn Risiken entstehen. Die Aufmerksamkeit richtet sich zunächst auf Materialverfügbarkeit, Shop-Durchlaufzeiten, offene Findings (ungeplante, bei der Wartung entdeckte Fehler) oder kritische Ressourcen. Nicht weil diese Kennzahlen wichtiger wären als finanzielle Kennzahlen, sondern weil sie deren zukünftige Entwicklung maßgeblich beeinflussen.

Besonders bewährt haben sich:

Verfügbarkeit kritischer Materialien und Long-Lead-Items (Bauteile mit sehr langer Beschaffungszeit)

Durchlaufzeiten in Wartungs- und Reparaturprozessen

Anteil ungeplanter Arbeiten (Findings)

Kapazitätsauslastung kritischer Ressourcen

Lieferperformance entlang der Supply Chain

Diese Kennzahlen besitzen einen gemeinsamen Vorteil: Sie werden sichtbar, bevor finanzielle Auswirkungen entstehen.

Wie Unternehmen eigene Frühwarnindikatoren identifizieren können

Die Auswahl geeigneter Frühwarnindikatoren beginnt nicht mit verfügbaren Daten, sondern mit der Frage nach den wirtschaftlichen Risiken. Für die Praxis hat sich folgendes Vorgehen bewährt:

Schritt 1: Welche Finanzkennzahl soll geschützt werden?

Schritt 2: Welche operativen Entwicklungen beeinflussen diese Kennzahl?

Schritt 3: Welche Kennzahl macht diese Entwicklung frühzeitig sichtbar?

Schritt 4: Wie groß ist der Zeitversatz bis zur finanziellen Wirkung?

Schritt 5: Ab welchem Schwellenwert besteht Handlungsbedarf?

Dieser Ansatz hilft dabei, operative Signale systematisch mit finanziellen Zielgrößen zu verknüpfen.

Was andere Unternehmen daraus lernen können

Die wichtigste Erkenntnis aus der Aviation liegt nicht in einer bestimmten Kennzahl. Sie liegt in der Denkweise. Risiken werden dort nicht erst dann betrachtet, wenn sie finanzielle Auswirkungen haben. Sie werden bereits dann beobachtet, wenn sich ihre operativen Ursachen zeigen.

Diese Logik lässt sich auf nahezu jedes Unternehmen übertragen. Wer operative Signale systematisch beobachtet, gewinnt Zeit. Und Zeit ist in der Unternehmenssteuerung häufig die wertvollste Ressource.

Fazit

Die Aviation zeigt, dass Risiken häufig lange vor ihrer finanziellen Sichtbarkeit erkennbar sind. Wer operative Frühwarnindikatoren systematisch beobachtet und mit finanziellen Zielgrößen verknüpft, gewinnt wertvolle Zeit für Entscheidungen.

Die eigentliche Herausforderung moderner Unternehmenssteuerung besteht deshalb nicht darin, finanzielle Probleme zu erkennen. Sie besteht darin, deren operative Ursachen frühzeitig sichtbar zu machen.

Finanzkennzahlen zeigen, was passiert ist.

Operative Frühwarnindikatoren zeigen, was passieren könnte.

Erfolgreiche Unternehmenssteuerung verbindet beides.

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Der Autor

Dr. Akber Dost ist Senior Manager im Bereich Controlling bei der Lufthansa Technik Group und Dozent an verschiedenen Hochschulen. Zuvor war er mehr als 15 Jahre international als Head of HR und Finance in Ländern des Mittleren Ostens, Afrikas und Südamerikas tätig. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen im strategischen Controlling sowie in der digitalen Transformation von Steuerungssystemen mit besonderem Fokus auf die Aviation Branche.