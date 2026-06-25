Antworten auf diese Frage bot die Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026. Unter dem Leitthema „The Intelligence Shift“ trafen sich Fach- und Führungskräfte aus Finance, Controlling und IT, um aktuelle Entwicklungen rund um Konsolidierung, Reporting und datengetriebene Unternehmenssteuerung zu diskutieren. Über die Highlights berichten wir in einer neuen Serie.

Erste Auswirkungen der KI-bedingten Transformation werden spürbar, das Ende ist jedoch noch nicht in Sicht

Die Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026 von Horváth hat eindrucksvoll gezeigt, dass sich Finance-Funktionen in einem tiefgreifenden Wandel befinden:

Finance und Controlling wachsen zusammen

Datenplattformen werden zum Rückgrat der Steuerung

Künstliche Intelligenz wird zum zentralen Enabler für Effizienz und Erkenntnisgewinn

Unter dem Leitmotiv „The Intelligence Shift“ machten die Referierenden deutlich, dass der nächste Entwicklungsschritt nicht nur technologisch, sondern auch organisatorisch und kulturell geprägt ist. Die Konferenz bot damit erneut einen umfassenden Überblick über aktuelle Herausforderungen, Best Practices und Zukunftstrends. Berichte über die Highlights folgen in den nächsten Wochen.

Konsolidierung – Transformation, Automatisierung und neue Technologien

Der erste Konferenztag stand im Zeichen der modernen Konzernkonsolidierung und wurde von den Horváth-Konferenzleitern Till Tschierschky und Thomas Schmidt eröffnet. Die Beiträge verdeutlichten einen klaren Trend: Konsolidierung entwickelt sich vom reinen Abschlussprozess hin zu einem integralen Bestandteil der datengetriebenen Unternehmenssteuerung, unterstützt durch Automatisierung und KI.

Zu Beginn zeigte Sandoz , wie nach einem Carve-out eine zukunftsfähige Konsolidierungsplattform aufgebaut werden kann. Im Fokus stand dabei die Etablierung eines effizienten Closing-Prozesses sowie eine zentrale Reporting-Lösung.

, wie nach einem Carve-out eine zukunftsfähige Konsolidierungsplattform aufgebaut werden kann. Im Fokus stand dabei die Etablierung eines effizienten Closing-Prozesses sowie eine zentrale Reporting-Lösung. Mit der „One Miele Finance“-Reise wurde deutlich, wie integriertes Accounting und Controlling sowie eine enge Verzahnung von Prozessen die Qualität und Effizienz im Konzernberichtswesen signifikant steigern können.

wurde deutlich, wie integriertes Accounting und Controlling sowie eine enge Verzahnung von Prozessen die Qualität und Effizienz im Konzernberichtswesen signifikant steigern können. Die Schörghuber-Gruppe zeigte, wie sich auch in dezentralen Strukturen ein schneller und qualitativ hochwertiger Konzernabschluss durch klare Governance, standardisierte Prozesse und eine gemeinsame Datenbasis realisieren lässt.

zeigte, wie sich auch in dezentralen Strukturen ein schneller und qualitativ hochwertiger Konzernabschluss durch klare Governance, standardisierte Prozesse und eine gemeinsame Datenbasis realisieren lässt. Brenntag präsentierte Ansätze zur Standardisierung und kontinuierlichen Verbesserung der Konzernberichterstattung

präsentierte Ansätze zur Standardisierung und kontinuierlichen Verbesserung der Konzernberichterstattung KWS gab Einblicke in einen strukturierten Softwareauswahlprozess für die Konsolidierung als gemeinsames CFO-Projekt

gab Einblicke in einen strukturierten Softwareauswahlprozess für die Konsolidierung als gemeinsames CFO-Projekt ZF zeigte, wie eine moderne Konsolidierungsarchitektur mit AI-Funktionalitäten aufgebaut werden kann

zeigte, wie eine moderne Konsolidierungsarchitektur mit AI-Funktionalitäten aufgebaut werden kann Allianz verdeutlichte die Rolle von Automatisierung und Datenqualität im globalen Finance-Transformation-Programm und im Fast Close

Bild: Horváth Die Moderatoren: Thomas Schmidt, Till Tschierschky, Jens Gräf und Johannes Isensee (v. l.)

Reporting – Intelligence, Datenplattformen und KI-gestützte Steuerung

Der zweite Konferenztag widmete sich dem Thema Reporting und Unternehmenssteuerung im Zeitalter von KI und wurde moderiert von den Konferenzleitern Dr. Johannes Isensee und Jens Gräf. Die vielfältigen Transformationserfahrungen machten klar: Das Reporting entwickelt sich rasant weiter – von rückblickenden Analysen hin zu vorausschauender, KI-gestützter Steuerung auf einer integrierten Datenplattform.

Zum Auftakt zeigte Schülke eindrucksvoll, wie durch das Zusammenspiel aus Organisation, Technologie und Mindset ein zukunftsfähiges Controlling etabliert werden kann – mit Fokus auf Geschwindigkeit und Transparenz in der Entscheidungsfindung.

eindrucksvoll, wie durch das Zusammenspiel aus Organisation, Technologie und Mindset ein zukunftsfähiges Controlling etabliert werden kann – mit Fokus auf Geschwindigkeit und Transparenz in der Entscheidungsfindung. tesa knüpfte daran an und präsentierte den Weg hin zu einer intelligenten, KI-unterstützten Analytics-Landschaft – inklusive Erfolgsfaktoren für nachhaltige User Adoption.

knüpfte daran an und präsentierte den Weg hin zu einer intelligenten, KI-unterstützten Analytics-Landschaft – inklusive Erfolgsfaktoren für nachhaltige User Adoption. Mit dem Impuls „INSIGHT Reporting: The Intelligence Shift in Reporting“ wurde anschließend ein visionärer Blick auf das Reporting der Zukunft geworfen.

geworfen. Boehringer Ingelheim zeigte anschaulich, warum Datenqualität insbesondere bei skalierenden Datenplattformen kritisch wird und welche Voraussetzungen für ein leistungsfähiges Reporting geschaffen werden müssen.

zeigte anschaulich, warum Datenqualität insbesondere bei skalierenden Datenplattformen kritisch wird und welche Voraussetzungen für ein leistungsfähiges Reporting geschaffen werden müssen. Bayer demonstrierte innovative Use Cases wie Chatbots, Self-Service Analytics und zentrale Datenplattformen

demonstrierte innovative Use Cases wie Chatbots, Self-Service Analytics und zentrale Datenplattformen Saverto präsentierte eine unternehmensweite Transformation hin zu einer integrierten Daten- und Reportingplattform.

präsentierte eine unternehmensweite Transformation hin zu einer integrierten Daten- und Reportingplattform. Die Stadtwerke Herne zeigten eindrucksvoll, wie eine integrierte Steuerungsplattform mit KI-Unterstützung Effizienz und Transparenz steigert.

Über die Konferenz

Die jährlich von Horváth veranstaltete Konferenz am 20. und 21. Mai 2026 in Hamburg bot erneut eine Plattform für den Austausch zwischen Unternehmen: Referierende namhafter Unternehmen präsentierten ihre Lösungsansätze für die Herausforderungen einer zunehmend KI-getriebenen, datenintensiven und dynamischen Finanzwelt und diskutierten die Ansätze mit den Konferenzteilnehmern. Neben fachlichen Impulsen stand auch der persönliche Austausch im Fokus.