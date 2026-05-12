Wie weit ist Ihr Unternehmen beim Einsatz von KI und Automatisierung im Reporting und Forecasting?
Hintergrund und Zielsetzung der Studie
Reporting und Forecasting werden zunehmend durch Digitalisierung, Automatisierung und KI geprägt, wobei sich insbesondere im Forecasting ein Entwicklungspfad von manuell-expertenbasierten hin zu datenbasierten und teilweise KI-gestützten Verfahren erkennen lässt. Der Reifegrad dieser Prozesse hängt dabei nicht nur von der eingesetzten Technologie ab, sondern auch von Datenintegration, Prozessgestaltung sowie organisatorischen Voraussetzungen und Rollenveränderungen im Controlling. Für die Praxis ergibt sich die Herausforderung, den tatsächlichen Entwicklungsstand der Prozesse Reporting und Forecasting systematisch zu erfassen und Ansatzpunkte für deren Weiterentwicklung zu identifizieren. Die Befragung berücksichtigt dabei:
- unterschiedliche Rollen: Ersteller:innen und Empfänger:innen im Reporting und Forecasting
- verschiedene Reifegrade im Reporting und Forecasting
- technologische, organisatorische und unternehmensbezogene Rahmenbedingungen
Ziel dieser Befragung ist es daher, den Reifegrad von Reporting- und Forecast-Prozessen sowie den Einsatz von Automatisierung, maschinellem Lernen und generativer KI im Controlling zu untersuchen.
Herausgegeben wird die Studie vom Internationalen Controller Verein (ICV), Auftraggeber ist Prof. Christoph Eisl (FH OÖ), die Projektleitung liegt bei Prof. Peter Hofer (FH OÖ) und Prof. Lisa Perkhofer (MCI).
Zielgruppe:
Die Befragung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Controlling von Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie tragen durch Ihre Expertise und Ihre Unterstützung zur Weiterentwicklung des Controlligns in Theorie und Praxis bei.
Inhalt und Dauer der Befragung
Sie können zwischen drei Umfrageformaten wählen:
Gesamtumfrage:
KI und Automatisierung im Reporting und Forecasting
Reporting und Forecasting werden gemeinsam betrachtet.
Einzelumfrage: KI und Automatisierung im Reporting
Einzelumfrage: KI und Automatisierung im Forecasting
Das Ausfüllen der Gesamtumfrage dauert ca. 20-25 Minuten, die Einzelumfragen ca. 15 min.
Vertraulichkeit
Die Ergebnisse werden anonym und vertraulich behandelt und in aggregierter Darstellung veröffentlicht. Eine Identifikation einzelner Unternehmen oder Personen ist dadurch nicht möglich.
Veröffentlichung der Ergebnisse
Die Ergebnisse der Befragung werden vom ICV im Rahmen einer Studie zum Download bereitgestellt.
Kontakt: Bei Fragen oder Anmerkungen zur Studie wenden Sie sich bitte an:
- Prof. Peter Hofer (p.hofer@icv-controlling.com)
- Prof. Dr. Lisa Perkhofer (l.perkhofer@icv-controlling.com)
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