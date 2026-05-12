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Wie weit ist Ihr Unternehmen beim Einsatz von KI und Automatisierung im Reporting und Forecasting?

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Haufe Online Redaktion
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Umfrage Wissensmanagement
Bild: Haufe Online Redaktion

Der Einsatz von Automatisierung und KI im Reporting und Forecasting nimmt zu, jedoch unterscheiden sich Unternehmen weiterhin deutlich hinsichtlich Datenbasis, Systemunterstützung, Automatisierungsgrad und Transparenz der Ergebnisse. Für die Studie „KI und Automatisierung im Reporting und Forecasting“ sucht der Internationale Controller Verein (ICV) daher Fach- und Führungskräfte aus dem Controlling, die ihre Expertise weitergeben wollen.

Hintergrund und Zielsetzung der Studie

Reporting und Forecasting werden zunehmend durch Digitalisierung, Automatisierung und KI geprägt, wobei sich insbesondere im Forecasting ein Entwicklungspfad von manuell-expertenbasierten hin zu datenbasierten und teilweise KI-gestützten Verfahren erkennen lässt. Der Reifegrad dieser Prozesse hängt dabei nicht nur von der eingesetzten Technologie ab, sondern auch von Datenintegration, Prozessgestaltung sowie organisatorischen Voraussetzungen und Rollenveränderungen im Controlling. Für die Praxis ergibt sich die Herausforderung, den tatsächlichen Entwicklungsstand der Prozesse Reporting und Forecasting systematisch zu erfassen und Ansatzpunkte für deren Weiterentwicklung zu identifizieren. Die Befragung berücksichtigt dabei:

  • unterschiedliche Rollen: Ersteller:innen und Empfänger:innen im Reporting und Forecasting
  • verschiedene Reifegrade im Reporting und Forecasting
  • technologische, organisatorische und unternehmensbezogene Rahmenbedingungen

Ziel dieser Befragung  ist es daher, den Reifegrad von Reporting- und Forecast-Prozessen sowie den Einsatz von Automatisierung, maschinellem Lernen und generativer KI im Controlling zu untersuchen.

Herausgegeben wird die Studie vom Internationalen Controller Verein (ICV), Auftraggeber ist Prof. Christoph Eisl (FH OÖ), die Projektleitung liegt bei Prof. Peter Hofer (FH OÖ) und Prof. Lisa Perkhofer (MCI).

Zielgruppe:

Die Befragung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Controlling von Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie tragen durch Ihre Expertise und Ihre Unterstützung zur Weiterentwicklung des Controlligns in Theorie und Praxis bei.

Inhalt und Dauer der Befragung

Sie können zwischen drei Umfrageformaten wählen:

Gesamtumfrage: KI und Automatisierung im Reporting und Forecasting
Reporting und Forecasting werden gemeinsam betrachtet.

Einzelumfrage: KI und Automatisierung im Reporting

Einzelumfrage: KI und Automatisierung im Forecasting

Das Ausfüllen der Gesamtumfrage dauert ca. 20-25 Minuten, die Einzelumfragen ca. 15 min.

Vertraulichkeit

Die Ergebnisse werden anonym und vertraulich behandelt und in aggregierter Darstellung veröffentlicht. Eine Identifikation einzelner Unternehmen oder Personen ist dadurch nicht möglich.

Veröffentlichung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Befragung werden vom ICV im Rahmen einer Studie zum Download bereitgestellt.

Kontakt: Bei Fragen oder Anmerkungen zur Studie wenden Sie sich bitte an:

  • Prof. Peter Hofer (p.hofer@icv-controlling.com)
  • Prof. Dr. Lisa Perkhofer (l.perkhofer@icv-controlling.com)
Schlagworte zum Thema:  Reporting , Forecast , Studie , Künstliche Intelligenz (KI)
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