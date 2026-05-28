Künstliche Intelligenz

Performance-Hebel statt Kostentreiber: Warum KI-Projekte ohne Controlling-Unterstützung scheitern

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Kristoffer Ditz
Kristoffer Ditz
 Trainer, Berater und Autor, Hanseatic Business School
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Bild: www.peopleimages.com

Die Implementierung Künstlicher Intelligenz (KI) wird im Mittelstand oft noch als reines IT-Projekt missverstanden. Doch während die Technik meist schnell einsatzbereit ist, scheitert die nachhaltige Wertschöpfung an einer entscheidenden Hürde: der fehlenden Integration in das betriebswirtschaftliche Steuerungssystem. Kristoffer Ditz stellt in diesem Artikel vier typische Herausforderungen und den Lösungsansatz für das Controlling vor.

Das Messbarkeit-Paradoxon: Warum klassische Kennzahlen zu kurz greifen

In vielen Unternehmen herrscht Ratlosigkeit, wie der Erfolg von KI-Systemen überhaupt bewertet werden soll. Klassische ROI-Berechnungen stoßen hier oft an ihre Grenzen, da KI-Erfolge häufig nicht linear verlaufen.

Die Controlling-Lösung: Wir müssen vom statischen ROI zum „Dynamic Value Tracking“ übergehen. Ein moderner KI-Manager muss in der Lage sein, Effizienzgewinne (z. B. Zeitersparnis durch automatisierte Belegerfassung) gegen die laufenden Betriebskosten (Token-Verbrauch, API-Gebühren) zu validieren. Nur wer die „Cost per Task“ vor und nach der KI-Einführung kennt, kann den Erfolg gegenüber der Geschäftsführung rechtfertigen.

Risikomanagement als Renditeschutz: Der EU AI Act im Fokus

Aus Sicht des Controllings ist Risiko gleichbedeutend mit potenziellen Kosten. Der EU AI Act und insbesondere die Compliance-Pflichten aus Artikel 4 stellen hier ein massives finanzielles Risiko dar. Werden Systeme ohne entsprechende „AI Literacy“ und Dokumentation eingeführt, drohen Bußgelder, die jedes Projekt unrentabel machen.

Die Controlling-Lösung: Compliance ist im KI-Zeitalter eine Form der Risikovorsorge. Das Controlling muss sicherstellen, dass Mittel für die Qualifizierung der Belegschaft (KI-Kompetenz) als Investition in die Rechtssicherheit aktiviert werden. Ein Verzicht auf Schulung ist keine Ersparnis, sondern eine risikobehaftete Verbindlichkeit in der Bilanz.

Effizienzsteigerung im Reporting: Die KI als Co-Pilot des Controllers

Das Controlling selbst ist einer der größten Profiteure der Technologie. Die Zeit, die bisher für das „Data Cleaning“ und die Konsolidierung von Excel-Listen aufgewendet wurde, kann durch generative KI massiv reduziert werden.

Die methodische Umsetzung:

  • Anomalieerkennung: KI-gestützte Algorithmen identifizieren Abweichungen in Echtzeit, bevor sie zum Budgetproblem werden.
  • Predictive Forecasting: Statt starrer Budgets ermöglichen KI-Modelle rollierende Forecasts, die externe Marktdaten in Sekundenschnelle verarbeiten. Hier wandelt sich die Rolle des Controllers vom „Zahlen-Verwalter“ zum strategischen Business Partner, der die KI-Ergebnisse interpretiert und Handlungsempfehlungen für den Vorstand ableitet.

Die „Schatten-IT“ als Controlling-Albtraum

Wenn Fachabteilungen eigenmächtig Tools abonnieren, verliert das zentrale Controlling die Hoheit über die IT-Kosten und die Datensicherheit.

Die strategische Lösung: Es bedarf einer zentralen Steuerung durch einen KI-Manager, der eng mit dem CFO verzahnt ist. Dieser stellt sicher, dass Lizenzen zentral beschafft, Kostenstellen korrekt zugeordnet und Synergieeffekte zwischen den Abteilungen genutzt werden.

Fazit: Keine Strategie ohne Validierung

KI-Projekte scheitern nicht an mangelnder Rechenleistung, sondern an mangelnder Transparenz. Ein erfolgreicher Rollout benötigt eine betriebswirtschaftliche Leitplanke. Wer KI-Systeme einführt, ohne die Controlling-Prozesse anzupassen, steuert blind in eine technologische Sackgasse.

Der moderne Controller von heute muss zum KI-Ökonomen werden. Er muss verstehen, wie Algorithmen Werte schaffen und wie man diese Werte rechtssicher und profitabel im Unternehmen verankert.

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Schlagworte zum Thema:  Künstliche Intelligenz (KI) , Controlling
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