Performance-Hebel statt Kostentreiber: Warum KI-Projekte ohne Controlling-Unterstützung scheitern
Das Messbarkeit-Paradoxon: Warum klassische Kennzahlen zu kurz greifen
In vielen Unternehmen herrscht Ratlosigkeit, wie der Erfolg von KI-Systemen überhaupt bewertet werden soll. Klassische ROI-Berechnungen stoßen hier oft an ihre Grenzen, da KI-Erfolge häufig nicht linear verlaufen.
Die Controlling-Lösung: Wir müssen vom statischen ROI zum „Dynamic Value Tracking“ übergehen. Ein moderner KI-Manager muss in der Lage sein, Effizienzgewinne (z. B. Zeitersparnis durch automatisierte Belegerfassung) gegen die laufenden Betriebskosten (Token-Verbrauch, API-Gebühren) zu validieren. Nur wer die „Cost per Task“ vor und nach der KI-Einführung kennt, kann den Erfolg gegenüber der Geschäftsführung rechtfertigen.
Risikomanagement als Renditeschutz: Der EU AI Act im Fokus
Aus Sicht des Controllings ist Risiko gleichbedeutend mit potenziellen Kosten. Der EU AI Act und insbesondere die Compliance-Pflichten aus Artikel 4 stellen hier ein massives finanzielles Risiko dar. Werden Systeme ohne entsprechende „AI Literacy“ und Dokumentation eingeführt, drohen Bußgelder, die jedes Projekt unrentabel machen.
Die Controlling-Lösung: Compliance ist im KI-Zeitalter eine Form der Risikovorsorge. Das Controlling muss sicherstellen, dass Mittel für die Qualifizierung der Belegschaft (KI-Kompetenz) als Investition in die Rechtssicherheit aktiviert werden. Ein Verzicht auf Schulung ist keine Ersparnis, sondern eine risikobehaftete Verbindlichkeit in der Bilanz.
Effizienzsteigerung im Reporting: Die KI als Co-Pilot des Controllers
Das Controlling selbst ist einer der größten Profiteure der Technologie. Die Zeit, die bisher für das „Data Cleaning“ und die Konsolidierung von Excel-Listen aufgewendet wurde, kann durch generative KI massiv reduziert werden.
Die methodische Umsetzung:
- Anomalieerkennung: KI-gestützte Algorithmen identifizieren Abweichungen in Echtzeit, bevor sie zum Budgetproblem werden.
- Predictive Forecasting: Statt starrer Budgets ermöglichen KI-Modelle rollierende Forecasts, die externe Marktdaten in Sekundenschnelle verarbeiten. Hier wandelt sich die Rolle des Controllers vom „Zahlen-Verwalter“ zum strategischen Business Partner, der die KI-Ergebnisse interpretiert und Handlungsempfehlungen für den Vorstand ableitet.
Die „Schatten-IT“ als Controlling-Albtraum
Wenn Fachabteilungen eigenmächtig Tools abonnieren, verliert das zentrale Controlling die Hoheit über die IT-Kosten und die Datensicherheit.
Die strategische Lösung: Es bedarf einer zentralen Steuerung durch einen KI-Manager, der eng mit dem CFO verzahnt ist. Dieser stellt sicher, dass Lizenzen zentral beschafft, Kostenstellen korrekt zugeordnet und Synergieeffekte zwischen den Abteilungen genutzt werden.
Fazit: Keine Strategie ohne Validierung
KI-Projekte scheitern nicht an mangelnder Rechenleistung, sondern an mangelnder Transparenz. Ein erfolgreicher Rollout benötigt eine betriebswirtschaftliche Leitplanke. Wer KI-Systeme einführt, ohne die Controlling-Prozesse anzupassen, steuert blind in eine technologische Sackgasse.
Der moderne Controller von heute muss zum KI-Ökonomen werden. Er muss verstehen, wie Algorithmen Werte schaffen und wie man diese Werte rechtssicher und profitabel im Unternehmen verankert.
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