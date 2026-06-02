Kennen Sie das? In modernen ERP-Systemen sind Buchungen üblicherweise korrekt, Reports werden erst nach Prüfung verteilt — und trotzdem ist die Datenbasis für Entscheidungen ungeeignet. Stefan Maxones zeigt, warum technisch korrekte Zahlen oft nur Teilrealitäten abbilden, welche Konsequenzen das hat und was Controller konkret dagegen tun können.

Monatsmeeting: Der Report ist fertig. Die Entscheidung ist trotzdem falsch

Der CFO schaut auf den Kostenbericht. Werk Süd liegt bei 400.000 Euro — im Rahmen des Plans. Die Entscheidung fällt schnell: keine zusätzlichen Maßnahmen, Budget bleibt unverändert.

Zwei Wochen später zeigt sich: Die Kosten steigen weiter. Der Bereich braucht dringend Gegenmaßnahmen. Das Budget reicht nicht aus.

Nicht weil die Zahlen falsch waren. Sondern weil sie die falsche Realität gezeigt haben. 280.000 Euro an offenen Bestellungen und Umlagen — korrekt gebucht, aber nicht im Report sichtbar.

Warum der Kostenbericht 400.000 Euro zeigt — und die Realität 680.000 Euro ist

Bild: Stefan Maxones Abbildung 1: ERP-Dashboard (400.000 €) vs. wirtschaftliche Realität (680.000 €) – Obligo und Umlagen fehlen im Standardreport.

Das folgende Beispiel zeigt dieselbe Kostenstelle aus drei Perspektiven. Alle Buchungen sind korrekt. Und trotzdem liefert der Standardreport nur einen Bruchteil der wirtschaftlichen Wahrheit.

Bild: Stefan Maxones Tabelle 1: Kostendimensionen und Perspektiven.

Obligo und Umlagen sind im System korrekt erfasst. Sie fehlen nicht, weil sie nicht existieren — sondern weil der Report nicht so konfiguriert wurde, dass er sie zeigt. Das ist eine Designentscheidung. Und sie hat Konsequenzen.

Wie dieselbe Zahl zu drei verschiedenen Fehlentscheidungen führt

Drei typische Schlussfolgerungen aus dem 400.000-€-Report — alle plausibel, alle falsch:

Bild: Stefan Maxones Tabelle 2: Probleme aus diversen Zahlen und ihren Schlussfolgerungen.

In allen drei Fällen ist das Muster identisch: Die Daten sind korrekt. Die Entscheidung ist falsch. Nicht weil Systeme versagen — sondern weil sie unterschiedliche Ausschnitte der Realität zeigen.

Fünf typische Szenarien — und was jeweils fehlt

Das Werk-Beispiel ist kein Einzelfall. Dieselbe Struktur zeigt sich in fast allen Controlling-Bereichen: korrekte Buchungen, unvollständige Reports, falsche Steuerungsentscheidungen.

Bild: Stefan Maxones Tabelle 3: Daten, Fehlentscheidungen und Lösungsansätze.

Das Muster ist in allen Fällen gleich: Systeme zeigen Buchungen. Reports zeigen Ausschnitte. Entscheidungen brauchen das vollständige Bild – und das entsteht oft erst in Excel.

Das größte Problem im Reporting ist nicht, dass Zahlen falsch sind – sondern dass sie die falsche Realität zeigen.

Was Controller tatsächlich tun — und warum Excel dabei unvermeidlich wirkt

In der Praxis reagieren Controller pragmatisch auf diese Lücken. Sie bauen sich die fehlende Sicht selbst — mit den Mitteln, die sie haben.

Bild: Stefan Maxones Tabelle 4: Systemlösungen für die Steuerungsaufgaben.

Excel springt dort ein, wo Systemlogik endet. Nicht aus Gewohnheit — sondern weil Entscheidungen nicht warten können. Das Risiko: was als Übergangslösung beginnt, wird zur dauerhaften Infrastruktur der Steuerung.

Warum Systeme richtige Daten liefern – und trotzdem falsche Entscheidungen entstehen

Jede Ebene – ERP, BI, Excel, Organisation – hat ihre eigene Logik und ihre eigenen Grenzen. Das Problem entsteht dort, wo diese Grenzen nicht sichtbar sind:

Bild: Stefan Maxones Tabelle 5: Auswirkungen und Risiken von Systemgrenzen.

Die eigentliche Ursache: Reporting wurde für Stabilität gebaut, nicht für Entscheidungen

ERP-Systeme sind hervorragende Transaktionsmaschinen. Sie erfassen Buchungen korrekt, speichern Belege revisionssicher, sichern Prozesse ab. Das ist ihre Kernaufgabe.

Controlling-Reports hingegen beantworten andere Fragen: Wo entstehen Kosten tatsächlich? Ist ein Projekt noch im Rahmen? Wo muss jetzt gesteuert werden?

ERP-Systeme zeigen Buchungen — keine wirtschaftlichen Zusammenhänge.

Standardreports zeigen, was gebucht wurde — nicht, was es bedeutet.

Entscheidungsrelevante Sichten entstehen häufig erst durch manuelle Ergänzungen.

Richtige Daten führen nicht automatisch zu richtigen Entscheidungen. Das Problem ist nicht die Datenqualität — sondern die Kombination der Daten.

Was Controller konkret tun können — fünf Maßnahmen ohne IT-Projekt

Die notwendigen Schritte sind überwiegend organisatorischer Natur. Keine davon erfordert ein Migrationsprojekt. Alle fünf lassen sich schrittweise umsetzen.

Bild: Stefan Maxones Tabelle 6: Fünf Lösungsvorschläge für Controller:innen – ohne IT-Projekt.

Der wichtigste Schritt ist nicht technisch: Klären Sie, welcher Report für welche Entscheidung gilt — und entziehen Sie allen anderen Reports die Entscheidungsrelevanz.

Selbstcheck: Basieren Ihre Entscheidungen auf vollständigen Daten?

Drei Fragen für den nächsten Monatsabschluss:

Enthalten Ihre Kostenkennzahlen Obligo und Umlagen — oder nur Ist-Kosten?

Gibt es für jede Steuerungsfrage genau einen Report, der als Entscheidungsgrundlage gilt?

Wissen alle Beteiligten, welche Reports Teilansichten sind und was darin fehlt?

Wer zwei oder drei dieser Fragen mit „Nein‘ beantwortet, trifft Steuerungsentscheidungen auf Basis unvollständiger Daten — auch wenn das System technisch einwandfrei läuft.

Fazit: Das Reporting-Problem ist kein Datenproblem

Moderne ERP-Systeme liefern heute korrekte, integrierte, revisionssichere Daten. Das ist keine Frage mehr.

Die eigentliche Frage ist eine andere: Zeigen die Reports die wirtschaftliche Realität — oder nur Ausschnitte davon?

Das größte Risiko moderner Reportinglandschaften ist nicht, dass Daten fehlen — sondern dass zu viele Versionen einer unvollständigen Wahrheit existieren.