Bisher haben Controller in Excel mit Zellbezügen, Filtern und Pivotlogiken gearbeitet. Mit Microsoft Copilot können sie Analysen nun in natürlicher Sprache formulieren. Kristoffer Ditz stellt die neuen Möglichkeiten anhand von Beispielen vor und zeigt, wie Controller davon profitieren können.

Wie Microsofts KI-Tool die Rolle des Controllers in Excel neu definiert

Mit der Integration von Microsoft Copilot in Excel beginnt für Controller eine neue Ära. Excel bleibt das führende Werkzeug für Planung, Reporting und Analyse, doch Copilot erweitert es um eine dialogorientierte, semantische Ebene. Statt Formeln, Filter und Pivotlogiken manuell zu bauen, können Controller nun in natürlicher Sprache beschreiben, was sie analysieren möchten. Copilot übersetzt diese Anforderungen in konkrete Berechnungen, Formeln und Analyseschritte.

Damit wird Excel nicht automatisiert, sondern intelligenter. Und Controller erhalten ein Werkzeug, das Routinearbeit reduziert und gleichzeitig die Qualität der Analysen erhöht.

Copilot-Formeln: Die neue Formelgeneration für Controller

Mit den neuen Copilot Formeln führt Microsoft eine Formelklasse ein, die semantisch arbeitet. Sie orientiert sich nicht an Zellbezügen, sondern an Datenbedeutungen.

Beispiel =COPILOT("analysiere die Daten bitte kritisch";Tabelle1[#Alle];"nach den Abweichungen";Tabelle1[[#Kopfzeilen];[∆ %pts.]])

Copilot analysiert die Datenstruktur, erkennt Zeitspalten, interpretiert und erstellt automatisch

Abweichungsanalysen „Erstelle eine Analyse der größten negativen Abweichungen im Kostenstellenbereich.“

Forecasting „Erstelle eine Prognose der Absatzmengen für die nächsten 6 Monate.“

Szenarioanalysen „Simuliere ein Preisszenario +5 %, +10 %, +15 %.“

Datenbereinigung „Bereinige Dubletten und erkenne Ausreißer in der Spalte ‚Materialkosten‘.“

natürlich immer mit Bezug zur jeweiligen Tabelle, wie in der oben genannten Beispiel-Formel.

Die Stärke liegt darin, dass Copilot nicht nur Formeln generiert, sondern auch Erklärungen liefert. Ein Vorteil für Dokumentation, Revision und interne Qualitätssicherung.

Wie kann die COPILOT-Formel genutzt werden?

Ohne passende Lizenz erscheint die Funktion gar nicht oder nur eingeschränkt. Damit Sie diese nutzen können, überprüfen Sie die folgenden Schritte:

1. Voraussetzungen für die COPILOT‑Funktion prüfen

Programmversion / Kanal prüfen Die Funktion =COPILOT() ist derzeit nur in bestimmten Preview /Insider /Frontier Programmen von Microsoft 365 verfügbar.

o Excel für Web

o Excel für Windows (aktuelle Microsoft 365 Version, meist ab Version 2312)

o Excel für Mac (aktuelle Microsoft 365 Version)

o Excel für Web o Excel für Windows (aktuelle Microsoft 365 Version, meist ab Version 2312) o Excel für Mac (aktuelle Microsoft 365 Version) Dateiablage Für Copilot in Excel wird in der Regel verlangt, dass die Datei auf OneDrive oder SharePoint liegt und AutoSpeichern aktiviert ist.

2. Sprache & Funktionsnamen: Warum Englisch oft nötig ist

Die COPILOT Funktion selbst heißt zwar COPILOT (also nicht lokalisiert), aber:

Viele Beispiele und Dokumentationen sind zunächst nur für die englische Oberfläche verfügbar.

In nicht englischen Versionen kann es vorkommen, dass:

o die Funktion noch nicht ausgerollt ist oder

o bestimmte Preview Features nur in der englischen UI freigeschaltet werden.

Daher ist es in der Praxis oft sinnvoll, Excel vorübergehend auf Englisch (United States) umzustellen.

3. Schritt für Schritt: Excel auf Englisch umstellen

3.1 Anzeigesprache in Microsoft 365 ändern (Windows)

Excel öffnen → Datei → Optionen. Menü Sprache wählen. Unter Anzeigesprache für Office:

o Englisch (English, United States) hinzufügen (falls noch nicht vorhanden).

o Englisch als Bevorzugte Anzeigesprache nach oben schieben. Excel neu starten.

Tipp: Für viele Anwender reicht es, Excel nur temporär auf Englisch zu stellen, um die Funktion zu testen und Formeln aufzubauen.

3.2 Sprache in Excel für Web

Im Browser auf office.com bzw. Excel für Web gehen. Oben rechts auf dein Profil / Einstellungen → Sprache. English (United States) als Sprache wählen. Browser Tab neu laden.

Mit diesen Punkten sollte die COPILOT-Formel in Excel funktionieren.