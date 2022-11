Heute feiert Controlling-Experte Prof. Dr. Ronald Gleich einen runden Geburtstag und kann gleichzeitig auf 30 Jahre Controlling-Forschung zurückblicken. Aus diesem Anlass wollen wir einen Blick auf das Leben von Ronald Gleich und sein Wirken in der Controller-Community werfen.

Vom Bankkaufmann zum Hochschulprofessor

Seine berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Kreissparkasse in Waiblingen in der Nähe von Stuttgart. Darauf folgte ein technisch orientiertes BWL-Studium an der Universität Stuttgart. Während seiner Studienzeit war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Controlling beschäftigt. Damit war der Grundstein für eine wissenschaftliche Karriere gelegt.

Ronald Gleich promovierte 1995 mit großem Erfolg bei Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth zum Dr. rer. pol. und im Jahr 2000 folgte schließlich die Habilitation. Als enger Wegbegleiter war es Péter Horváth, der ihn 1999 überzeugte, bei der Unternehmensberatung Horváth einzusteigen. Schnell avancierte Ronald Gleich dort zum Partner und folgte 2003 nach einer Vertretungsprofessur an der Universität Hohenheim einem Ruf an die European Business School (EBS) im Rheingau.

Hochschullehrer, Manager und Netzwerker

An der European Business School war Ronald Gleich Kaufmännischer Geschäftsführer (2004 – 2005), Prorektor für Weiterbildung (2004 – 2006), Geschäftsführer der EBS Executive Education GmbH (2004 – 2012), Leiter des Strascheg Institute for Innovation, Transformation, and Entrepreneurship (2007 – 2020) sowie Dekan der EBS Executive School (2019 – 2020). Außerdem war er 6 Jahre lang (von 2012 - 2018) geschäftsführender Gesellschafter der Horváth Akademie.

Im August 2020 wechselte Ronald Gleich als Professor for Management Practice and Control an die Frankfurt School of Finance & Management. Dort gründete er das Centre for Performance Management & Controlling und leitet dieses seitdem gemeinsam mit Prof. Dr. Matthias Mahlendorf als Academic Director.

Aktiv in Controlling-Weiterbildung und Controlling-Innovation

Ronald Gleich wäre aber nicht Ronald Gleich, wenn er als Unternehmer nicht noch zahlreiche weitere Projekte gestalten würde. Unter anderem ist er Mitherausgeber eines der führenden Controlling-Lehrbücher im deutschen Sprachraum "Controlling", gemeinsam mit Péter Horváth und Mischa Seiter, und einer der Herausgeber der Buchreihe " Der Controlling-Berater" von Haufe. Darüber hinaus ist Ronald Gleich Leiter der Ideenwerkstatt des Internationalen Controller Vereins (ICV), des Think Tanks des ICV, sowie Mitgründer der Podcastreihe "Controlling-Vordenker". In diversen Aufsichtsratstätigkeiten berät er außerdem führende deutsche Unternehmen.

Über die vergangenen 30 Jahre baute Ronald Gleich wie kein anderer ein einzigartiges Netzwerk von Wissenschaftlern, Experten und Praktikern aus verschiedenen Branchen auf. Seine Forschung konzentriert sich auf aktuelle sowie praktisch relevante Fragestellungen des Controllings, des Performance Measurements sowie des Innovationsmanagements.

Anlässlich des 60. Geburtstags von Ronald Gleich veranstaltet das Centre for Performance Management & Controlling seinen kommenden 4. Controlling Dialog am 7. November 2022. Als besonderes Highlight wird Ronald Gleich an diesem Abend 30 Jahre Controlling-Forschung Revue passieren lassen.

Lieber Ronald, danke für Deinen bedeutenden Beitrag in 30 Jahren Controlling-Forschung und herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag!

Ilka Kranefuß, Laura Schlecht und Dr. Kim Louisa Dillenberger

Frankfurt School of Finance & Management

Lieber Ronald, auch von Seiten der Haufe Group und von mir persönlich herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, verbunden mit einem großen Dank für die lange, abwechslungsreiche, erfolgreiche und immer angenehme Zusammenarbeit mit dir als Autor, Herausgeber, Online-Referent, Impulsgeber, Kolumnist und jetzt auch als Podcaster. Ich freue mich schon auf weitere Projekte. Günther Lehmann

Chefredakteur Controlling von Haufe / Vorstand Verlag für Controllingwissen AG