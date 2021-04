Die aktuelle Neuerscheinung "Immer auf Kurs bleiben" der Ideenwerkstatt im Internationalen Controller Verein (ICV) ist brandaktuell: Controlling in Krisenzeiten. Der Leitfaden zeigt, wie das Controlling entscheidend dazu beitragen kann, Unternehmen in existenzbedrohenden Situationen auf Kurs zu halten. Neben den systematischen Ansätzen liefern die Praxisbeispiele von TRUMPF, Kärcher und Siemens wertvolle Impulse.

Die aktuelle Neuerscheinung "Immer auf Kurs bleiben" der Ideenwerkstatt im Internationalen Controller Verein (ICV) ist brandaktuell: Controlling in Krisenzeiten. Der Leitfaden zeigt, wie das Controlling entscheidend dazu beitragen kann, Unternehmen in existenzbedrohenden Situationen auf Kurs zu halten. Neben den systematischen Ansätzen liefern die Praxisbeispiele von TRUMPF, Kärcher und Siemens wertvolle Impulse.

Controllinginstrumente zur Vermeidung, Erkennung und Bewältigung von Krisen

Kommen Unternehmen in eine Krise oder gar existenzbedrohende Situationen, ist es Aufgabe des Controllings, es mit seinen Instrumenten zu stabilisieren und wieder auf Kurs zu bringen. Die damit verbundenen Aufgaben, Instrumente und Prozesse lassen sich entlang eines Phasenmodells beschreiben

beginnend mit der Krisenerkennung und -vorsorge

über die kurzfristige Überlebenssicherung und Stabilisierung

bis hin zur Neuausrichtung und einem potenziellen Neustart.

Ziele, Fragestellungen und Praxis-Beispiele

Ziel dieses Leitfadens ist es, Controller und Manager bei der Auswahl geeigneter Werkzeuge zu unterstützen. Dazu gibt er Antwort auf folgende Fragestellungen:

Was ist eine Krise und wie läuft sie ab? Klassifikation und Vier-Phasen-Modell

Wie lassen sich Krisen vermeiden? Krisenvorhersage und -prävention rechtzeitig organisieren

Wie lassen sich Krisen bewältigen? Werkzeugkasten für Ergebnis- und Liquiditätsverbesserung

Wie funktioniert es wirklich? Praxisbeispiele von Kärcher, TRUMPF und Siemens

Diese Kombination von Grundlagenwissen und individuellen Erfahrungsberichten erleichtert die Übertragung auf die Anforderungen im eigenen Unternehmen.

Das Autorenteam: aus dem "Who ist Who" des Controllings

Die Ideenwerkstatt im ICV untersucht jedes Jahr aufstrebende Controlling-spezifische Trends. Für dies jeweiligen Schwerpunkttehmen entwickelt die Ideenwerkstatt die „Dream Cars“ des ICV. Damit positioniert sich die Ideenwerkstatt inhaltlich als Themenführer in der Financial und Controller Community im ICV und versucht dabei stets, das Beste aus den Perspektiven Academia und Praxis zu verbinden.

Die Publikation: "Immer auf Kurs bleiben – Wie das Controlling Unternehmen durch Krisenzeiten navigiert"

Dream-Car-Bericht der Ideenwerkstatt im ICV 2019/2020

Herausgeber: Internationaler Controller Verein e.V.

Autoren aus der ICV-Ideenwerkstatt:

Prof. Dr. Ronald Gleich, Frankfurt School of Finance & Management

Stefan Tobias, Horváth & Partners

Prof. Dr. Heimo Losbichler, FH Oberösterreich

Siegfried Gänßlen, ICV

Manfred Blachfellner, Change the Game Initiative

Dr. Lars Grünert, TRUMPF

Prof. Dr. Péter Horváth, Horváth & Partners

Prof. Dr. Mischa Seiter, Universität Ulm

Karl-Heinz Steinke, ICV

Prof. Dr. Jürgen Weber, WHU Otto Beisheim School of Management

Dr. Jan Christoph Munck, EBS Universität für Wirtschaft und Recht

Alexander Schlüter, EBS Universität für Wirtschaft und Recht

Autoren der Praxisbeispiele-Beispiele:

Stefan Patzke und Carl Braun (Alfred Kärcher SE & Co. KG, Winnenden, CFO bzw. Controlling)

Henry Kohnke (Siemens Energy AG, Berlin, Controlling)

Moritz Ziegler (TRUMPF GmbH + Co. KG, Ditzingen, Finanzen)

Schriftleitung: Dr. Jan Christoph Munck. Alexander Schlüter, EBS Universität für Wirtschaft und Recht

88 Seiten/Preis 24,80 EUR

ISBN 978-3-648-15029-0 / Bestell-Nr. E01401_41

Zum Online-Shop