Die Digitalisierung verändert die Unternehmenslandschaft zunehmend. Dabei sind es oft Start-Ups, die mit innovativen Lösungen an der Speerspitze der Entwicklung stehen. Der neue ICV-Leitfaden "Controlling von Start-Ups & Start-Up-Initiativen" bietet wertvolle Informationen über Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der Steuerung junger Unternehmen in den diversen Entwicklungsphasen. Es gibt drei Exemplare zu gewinnen.

Controlling von Start-Ups: Von der Existenzgründung bis zur Etablierung am Markt

Start-Ups unterscheiden sich maßgeblich von etablierten Unternehmen, vor allem hinsichtlich ihrer Strukturen, Organisationsformen, Flexibilität, Ressourcen und Entscheidungsgeschwindigkeit. Gleiches gilt für Start-up-Initiativen als Innovationstreiber in großen Unternehmen. Aufgrund dieser gravierenden strukturellen Unterschiede ist ein Transfer klassischer Controllingansätze nur bedingt möglich. Allerdings sind Controllingelemente in jeder Phase der Unternehmensentwicklung unverzichtbar. Daher hat die Ideenwerkstatt des Internationalen Controller Vereins (ICV) in Zusammenarbeit mit der EBS Universität für Wirtschaft und Recht und namhaften Autoren aus Wissenschaft und Praxis den vorliegenden Leitfaden entwickelt.

Ziele, Fragestellungen und Best-Practice-Beispiele

Ziel dieses Leitfadens ist es, Controller und Manager bei der Auswahl geeigneter Werkzeuge zu unterstützen. Dazu gibt er Antwort auf folgende Fragestellungen:

Was genau versteht man unter Start-Ups und Start-Up-Initiativen und welche Kategorien bzw. Arten sind dabei zu unterscheiden?

Wie verändert sich das Controlling von Start-Ups, insbesondere Aufgaben, Werkzeuge, Kennzahlen und Rollen, über den Lebenszyklus hinweg?

Wie werden Start-Up-Programme bzw. interne und externe Start-Up-Beteiligungen innerhalb größerer Unternehmensgruppen individuell und ganzheitlich gesteuert?

Anhand von kleinen bis großen Start-Ups oder gar Grown-Ups sowie erfolgreichen Start-Up-Initiativen (z.B. Inkubatoren, Akzeleratoren, CVCs und Hubs) werden die Erfolgsfaktoren und Hindernisse anschaulich dargestellt.

Diese Kombination von Grundlagenwissen und fünf individuellen Best-Practice-Beispielen erleichtert die Übertragung auf die Anforderungen eigener Wachstumsinitiativen.

Preisfrage: Wie viele individuelle Best-Practice-Beispiele enthält der neue ICV-Leitfaden?

Die Publikation: "Controlling von Start-Ups & Start-Up-Initiativen"

Leitfaden für Manager und Controller für den richtigen Umgang mit jungen Unternehmen

Herausgeber: Internationaler Controller Verein e.V.

Schriftleitung: Dr. Jan Christoph Munck, Alexander Schlüter, EBS Universität für Wirtschaft und Recht

Autoren aus der ICV-Ideenwerkstatt: Ronald Gleich / Stefan Tobias / Heimo Losbichler / Siegfried Gänßlen / Manfred Blachfellner / Lars Grünert / Peter Horváth / Mischa Seiter / Karl‑Heinz Steinke / Jürgen Weber / Jan Christoph Munck /Alexander Schlüter

Autoren der Best-Practice-Beispiele: Felix Navrati (Signavio) / Benjamin Gubitz (Flixmobility) / Jörg Engelbergs (Zalando) / Christina Kotzur (TRUMPF)/ Jan Lozek (innogy) / Carolin Sauter (Bosch)

ISBN 978-3-648-13543-3

Bestell-Nr. E01401_39

80 Seiten, 29,80 EUR

