Das Controller Magazin wird digitaler. Ab sofort können Sie das CM auch via App per Tablet und Smartphone lesen. Die Desktop-Ausgabe wird ebenfalls modernisiert. Das neue Digital-Format kann jetzt auch separat bezogen werden.

So kommen Sie zur neuen Digital-Ausgabe

Tablet und Smartphone

Laden Sie die Controller Magazin App aus aus dem Play Store für Android-Geräte und dem App Store für Apple-Geräte herunter und installieren Sie sie. Bild: links: Zur CM-App im App Store / rechts: Zur CM-App im Play Store Melden Sie sich mit Ihren bekannten Zugangsdaten (Mailadresse und Passwort) für die bisherigen Online-Angebote zum Controller Magazin an.

Bild: Haufe Online Redaktion

Webviewer für Desktop-Geräte

Die neue Desktop-Ausgabe finden Sie wie bisher über: www.controllermagazin.de

Die neuen Medienformen stehen allen registrierten Abonnentinnen und Abonnenten sowie Mitgliedern von ICV und RMA zur Verfügung.

Bild: Haufe Online Redaktion

Sie haben keinen Zugriff auf die Online-Services?

Empfehlung für Abonnenten im Direktbezug

Bei Fragen oder Problemen, z.B. wenn Sie noch nicht für den Online-Zugang zum Controller Magazin registriert sind, wenden Sie sich per Mail an silvia.fröhlich@vcw.de oder 08153/8041.

Empfehlung für Buchhandelskunden

Viele Unternehmen beziehen ihre Literatur komplett über eine Buchhandlung, so vielleicht auch das Controller Magazin. In diesem Fall müssen sich Leserinnen und Leser zur Online-Freischaltung ihrer personenbezogenen E-Mail-Adresse an ihre Buchhandlung wenden.

Empfehlung für Mitglieder von ICV und RMA

Wenn Sie noch keine Zugangsdaten für das Controller Magazin Digital und die Online-Seminare haben, wenden Sie sich bitte an Ihre jeweilige Geschäftsstelle.

Controller Magazin ist jetzt auch „digital only“ verfügbar

Mit der technischen Umstellung wird auch das Angebot erweitert: Das Controller Magazin kann ab Anfang Januar auch rein digital bezogen werden. Die Leistungen umfassen dann das digitale CM via App und Webviewer sowie die Online-Seminare. Der Jahresabopreis beträgt 218 EUR inkl. USt. (203,74 EUR zzgl. USt.). Für das bisherige Angebot Print + Digital liegt der Jahrespreis seit 1.1.2022 bei 228 EUR inkl. USt (213,08 EUR zzgl. USt.).

Neu: Günstige Mehrplatz-Lizenzen für den ganzen Controllingbereich

In Zeiten von verstärktem Home Office ist das Umlaufverfahren eines Heftes nicht effektiv. Wer allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Controllingbereich das Controller Magazin zur Verfügung stellen will, für den bietet sich eine günstige Mehrplatz-Lizenz an.

Userzahl ab Rabatt auf Normalpreis Bruttopreis pro User Preis gesamt alle User Einsparung 5 40 % 129 EUR 645 EUR 445 EUR 10 45 % 119 EUR 1.190 EUR 990 EUR 25 50 % 109 EUR 2.725 EUR 2.725 EUR 50 60 % 89 EUR 4.450 EUR 6.450 EUR

