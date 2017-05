12.05.2017 | Veranstaltungskalender

Bild: ICV

Der Internationale Controller Verein (ICV lädt zum 1. ICV Controlling Barcamp in Berlin am 24. Juni 2017 in Berlin ein. Diese neue Form einer Controlling-Fachtagung bietet Interaktion, Networking, Know-how-Transfer, Meinungs- und Erfahrungsaustausch einer Interessenten-/Experten-Community mit viel Spaß und „auf Augenhöhe“.

Waren Sie schon einmal auf einem Barcamp? Ein junges, „anderes“ Veranstaltungsformat, das vor allem in der Marketing-, IT- und Startup-Szene längst begeisterte Mitmacher findet, erlebt nun in der Controlling-Community seine Premiere.

Was ist ein Barcamp?

Jeder Teilnehmer kann sich mit seinem Thema, seinem Know-how, seinen Fragen und Wünschen als potenzieller Referent bzw. Session-Geber in der Veranstaltung einbringen. Die Gäste stimmen darüber ab, was schließlich auf dem Programm steht.

Themenschwerpunkt Digitalisierung

Das 1. ICV Controlling Barcamp, veranstaltet in Kooperation mit der CA Akademie, steht unter dem Motto „Young Controllers in Times of Digitalization“. Die Controlling-Fachtagung im innovativen Format bietet 3 hochkarätige Keynotes sowie Interaktion, Networking, Know-how-Transfer, Meinungs- und Erfahrungsaustausch einer Interessenten-/Experten-Community mit viel Spaß und „auf Augenhöhe“. Unterstützt wird das Barcamp vom Berliner #openspace, dem Digital Innovation Hub der Commerzbank,

Geplant sind Impulsvorträge zu diesen Themenschwerpunkten:

Controlling & Digitalisierung

Karriere mit Contolling im Zeitalter der Digitalisierung: Controller als Data Scientist, Data Analyst etc.

Controller-Kompetenz-Modelle

Controlling in Start-ups

Erste-Hand-Kompetenz aus ICV-Fachkreisen wie Startups & Controlling, Green-Controlling, BI & Big Data, Working Capital Management, Kommunikations-Controlling

Weitere Informationen

Termin und Ort

Samstag, 24. Juni 2017, 10:00-17:30 Uhr

#openspace, Bülowstraße 80, 10783 Berlin

Teilnahmegebühr

53,67 EUR inkl. MwSt.

Veranstalter und Anmeldung

Internationaler Controller Verein e.V., Münchner Str. 8, 82237 Wörthsee

Carmen Zillmer, Tel.: +49 (0)8153 / 88 974 -20

Mail: c.zillmer@icv-controlling.com