Im Rahmen der „Green Controlling Studie 2022“ ruft der ICV Controller:innen auf, ihre Einblicke und Einschätzungen im Bereich der Nachhaltigkeitssteuerung zu teilen. Als Dankeschön gibt es exklusive Einblicke in das Ergebnis sowie die Chance, Freikarten für den Congress der Controller und die CCS Controlling Competence Spaces zu gewinnen. Eine Teilnahme ist bis Mittwoch, 31.08.2022, möglich.

Zielsetzung der Studie

Ziel dieser Studie ist es, den aktuellen Stand eines Green Controlling in Unternehmen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) zu untersuchen und mit den Ergebnissen der beiden vorhergehenden Green Controlling Studien des Internationalen Controller Vereins (ICV) aus den Jahren 2011 und 2016 zu vergleichen. Darüber hinaus sollen die Relevanz von einzelnen aktuellen Trends sowie die künftigen wesentlichen Herausforderungen untersucht werden. Die Studie wird durch den Fachkreis Green Controlling for Responsible Business in Zusammenarbeit mit der Ideenwerkstatt des ICV durchgeführt.

ICV & Green Controlling

Der Begriff Green Controlling wurde 2010 im ICV geprägt, da zu diesem Zeitpunkt zunächst eine stärkere ökologische Ausrichtung des Controllings betrachtet wurde. Mittlerweile versteht der ICV unter dem Begriff des Green Controlling eine umfassende Steuerung der Nachhaltigkeit in Unternehmen unter Berücksichtigung aller relevanten Dimensionen. Diese umfassen die

wirtschaftliche,

ökologische und

soziale

Säule der Nachhaltigkeit. Die Begriffe Green Controlling und Nachhaltigkeitscontrolling werden daher synonym verwendet.

Dauer der Befragung

Die Bearbeitungszeit für das Ausfüllen des Fragebogens beträgt ca. 12 Minuten. Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis zum 31.08.2022 möglich.

Vertraulichkeit

Die Ergebnisse werden anonym und vertraulich behandelt sowie in zusammengefasster Form veröffentlicht, so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen oder Personen möglich sind.

Ihr Vorteil: Studienergebnisse & Gewinnspiel

Alle Teilnehmenden erhalten auf Wunsch die Ergebnisse der Studie. Darüber hinaus werden unter allen Teilnehmenden der Befragung 1 Freikarte für den ICV Controller Congress 2023 in München sowie 8 Freikarten für die Controlling Competence Spaces (CCS), eine Regionalkonferenz des ICV im Online-Avatar-Format im November 2022, verlost.

Kontakt

Bei Fragen oder Anmerkungen zur Studie wenden Sie sich bitte an:

Brigitte Dienstl-Arnegger (web@icv-controlling.com / 0171 5089 053)

Prof. Dr. Mike Schulze (m.schulze@cbs.de)