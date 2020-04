Neues Hörbuch Die Karriere-Bibel für Controller

Berufseinsteiger und Young Professionals stellen sich oft die Frage, wie es für sie im Berufsleben weitergeht. Die Erfahrungen von Menschen, die auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, sind dafür häufig die besten Ratgeber. Dazu ist nun ein neues Hörbuch erschienen.

Beruf des modernen Controllers im Fokus

Wie gelingt der Berufsstart und wie geht es danach weiter? Worauf kommt es für Controller an? Wie geht es mit der Karriere am schnellsten? Und worauf sollten sie für auf ihrem Weg nach oben unbedingt achten? Die Antworten auf diese Fragen sind im Hörbuch in die Kapitel Hard Skills, Soft Skills, Rollenbild und Mindset gegliedert. Im Fokus steht dabei der Beruf des modernen Controllers, wie er sich derzeit wandelt und wie er in Zukunft aussehen wird.

Ziel des Hörbuches ist es, fundiertes Fachwissen und interessante Impulse für die Planung der Karriere zu liefern. Darin teilen 36 führende Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft über 50 Minuten ihre Erfahrungen. Dafür hat Peter Bluhm, der Initiator des Performance Manager Podcasts, in seinen Interviews drei Jahre lang Controlling-Experten nach ihren Empfehlungen und Tipps für eine erfolgreiche Karriere befragt.

„Es ist etwas ganz Wertvolles, wenn man nicht jede Erfahrung selbst machen muss, sondern von den Erfahrungen der Anderen profitieren kann,“ weiß Prof. Dr. Heimo Losbichler, Vorstandsvorsitzender des ICV und selbst Mitwirkender im Hörbuch.

Kooperation mit dem Internationalen Controller Verein

Das Hörbuch ist eine Edition des Performance Manager Podcast, der monatlich über 15.000 Downloads aufweisen kann. Initiator und Gastgeber ist Peter Bluhm, der Geschäftsführer der ATVISIO Consult GmbH aus Wiesbaden. Es ist in Kooperation mit dem Internationalen Controller Verein (ICV) entstanden und kostet 25 EUR pro Exemplar. Der Erlös kommt in voller Höhe den Projekten des ICV zugute.

