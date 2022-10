Predictive Analytics, Rationalitätssicherung im Controlling sowie Effizienzsteigerung im Debitorenmanagement: Die Finalist:innen Ayse Kötemen, Frederick Thönig und Kea Wassermann im Rennen um den ICV Newcomer Award decken mit ihren Arbeiten eine große Bandbreite ab. Die Verleihung findet am 24. November 2022 im Rahmen der 20. CCS Controlling Competence Spaces online statt.

Predictive Analytics in der Praxis

Ayse Kötemen hat den Einsatz von Predictive Analytics im Controlling einer empirischen Analyse unterzogen. Betreut wurde ihre Arbeit an der Universität Duisburg-Essen (Mercator School of Management) von Prof. Dr. Marc Eulerich. Ayse Kötemen ist inzwischen Fachgebietsleiterin Finanzen & Beschaffung am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper.

RPA im Debitorenmanagement

Frederick Thönig hat sich mit der Frage befasst, wie die Effizienz des Debitorenmanagements mithilfe von Robotic Process Automation gesteigert werden kann. Unterstützt von Prof. Dr. Mike Schulze hat er seine Arbeit am Campus Mainz der CBS International Business School verfasst. Heute ist Frederick Thönig kaufmännischer Leiter bei der Reiss Kälte-Klima GmbH & Co. KG.

Rationalitätssicherung im Controlling

Die dritte Finalistin Kea Wassermann ist der Frage nachgegangen, wie Rationalitätssicherung im Controlling unter der besonderen Berücksichtigung von kognitiven Verzerrungen und Debiasing-Maßnahmen möglich ist. Betreut wurde sie dabei von Prof. Dr. Hanno Drews von der Fachhochschule Westküste. Auch Kea Wassermann ist inzwischen im Berufsleben angekommen. Bei der Philips GmbH Market DACH ist sie Commercial Policy & Pricing Officer Health Systems.

Kötemen, Thönig, Wassermann und dem damit verbundenen ICV Newcomer Award ist im Rahmen der 20. CCS Controlling Competence Spaces zur Mittagszeit des 24. Novembers ein eigener Slot gewidmet, in dem auch Gewinner und Platzierter des ICV Controlling Excellence Awards 2022 ihre prämierten Arbeiten vorstellen. Im Anschluss an die parallel angebotenen Präsentationen finden sich die Teilnehmenden der Online-Veranstaltung im Metaverse gemeinsam im Plenum zur Preisverleihung ein. Auch nicht-deutschsprachige BesucherInnen können teilnehmen: Erstmals findet sich bei der CCS auch ein umfassendes englischsprachiges Angebot.

Haufe und Haufe Akademie Sponsoren des Nachwuchspreises

Der ICV Newcomer Award wird vom Internationalen Controller Verein jährlich verliehen und von Haufe und der Haufe Akademie gesponsert. "Unser Anliegen ist es, den akademischen Nachwuchs im Controlling zu fördern und gleichzeitig innovative und praktikable Ideen von der Hochschule in die Controllingpraxis zu transferieren und damit einer breiten Controllerschaft zugänglich zu machen", fasst Prof. Dr. Heimo Losbichler, ICV Vorstandsvorsitzender, zusammen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und der Anmeldung zur CCS Controlling Competence Spaces 2022 finden Sie hier.