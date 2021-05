Der Leitfaden „Entscheidungsvorlagen für die Unternehmensführung – Leitfaden für die Vorbereitung unternehmerischer Entscheidungen (Business Judgement Rule)“ des Internationalen Controller Vereins (ICV) stellt die wesentlichen rechtlichen und ökonomischen Anforderungen an eine fundierte Entscheidungsvorbereitung und -findung dar.

Unternehmenserfolg ist meist das Resultat guter und richtiger Entscheidungen. In der heutigen, von Unsicherheit, Dynamik und Komplexität geprägten Wirtschaftswelt kommt daher einer systematischen Entscheidungsvorbereitung und Hinführung zur Entscheidung eine große Bedeutung zu.

Ziele und Fragestellungen

Der ICV-Leitfaden „Entscheidungsvorlagen für die Unternehmensführung“ stellt die wesentlichen rechtlichen und ökonomischen Anforderungen an eine fundierte Entscheidungsvorbereitung und -findung dar. Er richtet sich gleichermaßen an die mit einer Entscheidung konfrontierten Geschäftsleitungen wie auch an die sie unterstützenden Einheiten, insbesondere Controller und Risikomanager.

Der Leitfaden gibt Antwort auf die folgenden Fragestellungen:

Welche Anforderungen an Unternehmensentscheidungen werden durch § 93 AktG „Business Judgement Rule“ zur Haftungsvermeidung von Führungskräften und Organen gestellt?

Was genau ist unter den gesetzlich geforderten „angemessenen Informationen“ zu verstehen, insbesondere zur Berücksichtigung von Unsicherheit und Risiken?

Wie sollten die Prozesse zur Entscheidungsfindung gestaltet sein, um eine unabhängige und neutrale Bewertung und Interpretation des Entscheidungssachverhaltes zu ermöglichen?

Welche Rolle und Funktion kann das Controlling in diesem Zusammenhang einnehmen, vor allem im Zusammenspiel mit dem Risikomanagement?

Anhand vieler Beispiele und Checklisten werden praxisnahe Lösungsvorschläge unterbreitet, die betriebswirtschaftlich wie rechtlich den Anforderungen an eine verantwortliche Entscheidung genügen.

Die Publikation „Entscheidungsvorlagen für die Unternehmensführung"

Leitfaden für die Vorbereitung unternehmerischer Entscheidungen (Business Judgement Rule)

Herausgeber: Internationaler Controller Verein e.V.

Autoren:

Prof. Dr. Werner Gleißner, FutureValue Group AG/TU Dresden

Prof. Dr. Ute Vanini, FH Kiel

Prof. Dr. Thomas Berger, DHBW Stuttgart

Markus Feldmeier, Zollner Elektronik AG

Dr. Tobias Flath, Deloitte GmbH WpG

Prof. Dr. Thomas Günther, TU Dresden

Ralf A. Huber, Unternehmensberater/RMA Risk Management & Rating Association e.V.

Dr. Markus Kottbauer, decision.partners

Prof. Dr. Robert Rieg, Hochschule Aalen

Prof. Dr. Utz Schäffer, WHU Otto-Beisheim-School of Management

Karl-Heinz Steinke, Internationaler Controller Verein e.V.

Marco Wolfrum, FutureValue Group AG

Schriftleitung: Prof. Dr. Werner Gleißner und Prof. Dr. Ute Vanini

118 Seiten/ Preis 29,80 EUR

ISBN 978-3-648-15723-7 / Bestell-Nr. 01401-0042

