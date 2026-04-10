6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Tabular Foundation Models: Neues KI-Werkzeug für datengetriebenes Performance Management

Serie
Dr. Markus Brenner
Dr. Markus Brenner
Horváth / Frankfurt School of Finance & Management
Serienelemente
Titelbild S CPMC 2026 SE 6 Tabelar Foundation Models
Bild: Frankfurt School of Finance & Management Prof. Dr. Matthias Mahlendorf auf der 6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Tabular Foundation Models (TFM) stellen eine neue Generation künstlicher Intelligenz dar, die speziell auf strukturierte Unternehmensdaten ausgerichtet ist. Prof. Matthias D. Mahlendorf (Frankfurt School) erläuterte, welche unmittelbaren strategischen und operativen Implikationen sich darauf für CFOs und Finanzorganisationen ergeben.

KI für strukturierte Finanzdaten

Während Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT primär für Textanwendungen entwickelt wurden, stoßen sie bei komplexen Tabellenstrukturen häufig an architektonische Grenzen. Finanzdaten bestehen jedoch überwiegend aus strukturierten Datensätzen, etwa Forecasts, Kostenstellenberichten oder Working-Capital-Analysen.

Tabular Foundation Models setzen genau hier an. Es handelt sich um vortrainierte KI-Modelle, die Muster in Tabellen erkennen und ohne klassisches Modelltraining Prognosen, Klassifikationen oder Anomalieanalysen ermöglichen. Ein zentraler Vorteil liegt in der deutlich reduzierten Einstiegshürde: Tabellen können hochgeladen, Zielgrößen definiert und innerhalb kurzer Zeit Prognosen erstellt werden.

Typische Anwendungsfelder im Finanzbereich sind Forecasting sowie die Anomalieerkennung in Buchungs- oder Einkaufsdaten. Dabei kommen Tabular Foundation Models ohne klassisches Modelltraining und ohne Feature Engineering aus und liefern bereits mit kleinen Datensätzen belastbare Ergebnisse.

Ein weiterer Fortschritt besteht darin, dass einige Modelle auch semantische Inhalte interpretieren können – beispielsweise Spaltenbezeichnungen wie „Revenue“ oder „EBIT“. Dadurch nähern sich TFM stärker der betriebswirtschaftlichen Logik realer Finanzmodelle an.

Strategische Implikationen für CFOs

Die Marktdynamik unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Technologie. Große Anbieter wie SAP, Microsoft und Amazon investieren zunehmend in Tabular Foundation Models, was schnelle Leistungssteigerungen und eine stärkere Integration in ERP- und Controlling-Systeme erwarten lässt. Predictive Analytics entwickelt sich damit vom Spezialgebiet der Datenwissenschaft zu einem breiter verfügbaren Werkzeug im operativen Controlling.

Gleichzeitig bleiben Governance- und Validierungsfragen zentral. Tabular Foundation Models arbeiten nicht deterministisch und können fehlerhafte Prognosen oder Klassifikationen erzeugen. Zudem sind klassische Modelle wie XGBoost bei sehr großen oder kontinuierlichen Echtzeitanwendungen teilweise weiterhin kosteneffizienter. Eine professionelle Nutzung erfordert daher klare Validierungs-, Kontroll- und Dokumentationsprozesse.

Insgesamt deutet sich jedoch ein Paradigmenwechsel an: Tabular Foundation Models senken die Komplexität prädiktiver Analytik erheblich und verschieben die Wertschöpfung im Finanzbereich von der technischen Modellierung hin zur betriebswirtschaftlichen Interpretation. Für CFOs bedeutet dies, frühzeitig Pilotanwendungen zu identifizieren, Governance-Strukturen aufzubauen und datengetriebene Entscheidungsprozesse systematisch zu stärken.

Schlagworte zum Thema:  Künstliche Intelligenz (KI) , Performance-Management , Controlling
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