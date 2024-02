Wie kann man verfügbare Datenmengen und künstliche Intelligenz erfolgreich nutzen? Das interessiert auch Controllerinnen und Controller. Auf der 4 CPMC-Jahreskonferenz teilten Controlling- und Finanzexperten unter anderem von MANN+HUMMEL, Adidas, BMW und Nestlé an der Frankfurt School of Finance & Management ihre Erfahrungen.

Das 4. Jahr in Folge veranstalteten das Centre for Performance Management & Controlling (CPMC) und das FINANCE Magazin zusammen die CPMC Jahreskonferenz, die in diesem Jahr unter dem Thema Innovative Datennutzung & AI – Neue Chancen im Controlling stattfand. Zum Austausch über die praktische Implementierung trugen Controlling – und Finanzexperten unter anderem von MANN+HUMMEL, Adidas, BMW und Nestlé an der Frankfurt School of Finance & Management vor.

Die Vorträge

Inhaltlicher Schwerpunkt des Vormittags waren die Prozessoptimierung durch Standardisierung und Automatisierung sowie die Digitalisierung der Planung.

Wertgenerierung durch Process Mining

Emese Weissenbacher, CFO bei MANN + HUMMEL, führte in die wertgenerierende Umsetzung von unternehmensübergreifendem, weltweiten Process Mining ein. Sie ermutigte, nicht zu zögern, die Chancen der Digitalisierung wahrzunehmen, sondern einfach „reinzuspringen“.

Budgetierung als Signature Product

Axel Wachholz, CFO der Phoenix Contact Group, regte zum Umdenken bei der Budgetierung an. Den Controller sieht er dabei als Produktmanager, das Unternehmen als seinen Zielmarkt und die Budgetierung als das Produkt, das zu einem „Signature Product“ werden muss. Ein Produkt, das jeder braucht, das überrascht und das maximal wirtschaftlich ist.

Bild: Frankfurt School of Finance & Management Axel Wachholz, Phoenix Contact

KI-basierte Datenvisualisierung

Dr. Gerald Butterwegge, Leiter Kommunikation, Bissantz & Company GmbH und Steffen Pausch, Head of Group Controlling Leica Camera AG zeigten die Anwendung der KI-basierten Datenvisualisierungssoftware von Bissantz bei Leica. Als entscheidende Vorteile nannten sie die Möglichkeit, im Planungsprozess auf eine granulare Produktebene filtern zu können und die Anwendung als mobile Business Intelligence App für Vertriebler.

Integrated Business Planning

Den Abschluss des Vormittags bildete Dr. Andreas Schreiner, SVP Corporate Controlling bei der Adidas AG. Nach einer Diskrepanz zwischen Nachfrage und Produktionskapazität in den Adidas Fabriken wurde die Planung mit der Einführung eines Integrated Business Planning transformiert. Hierbei liegt der Fokus der Planung auf der Wertschöpfungskette, die im Net Sales zusammenfließt.

Bild: Frankfurt School of Finance & Management Markus Dentz, Chefredakteur des FINANCE Magazins; Axel Wachholz, Phoenix Conact; Emese Weissenbacher, MANN+HUMMEL; Dr. Andreas Schreiner, Adidas; Dr. Gerald Butterwegge, Bissantz & Company (von rechts)

Algorithm Based Cash Forecast

Der Nachmittag drehte sich vorwiegend um die praktische Anwendung von Business Intelligence und künstlicher Intelligenz zur Steigerung der Effizienz in Unternehmen. In diesem Zuge berichtete Dr. Joanna Scheinker, Financial Planning Lead bei BASF, von der Umwandlung der manuellen Liquiditätsplanung mit Excel zum Algorithm Based Cash Forecast. Ein Algorithmus prognostiziert heute mit hoher Genauigkeit 90% der Cashflows bei BASF.

KI-Einsatz im Controlling

Dr. Alexander Becker, COO der Serviceware SE berichtete anschließend über die Anwendungsmöglichkeiten von KI im Controlling für Reporting, Planung sowie die Identifikation von Kosteneinsparungspotenzialen. Schließlich berichtete Matthias Meier, Leiter Digitalisierung Konzerncontrolling bei der BMW Group, über den Tätigkeitswandel des Controllings, der weg von der Datenverarbeitung, hin zur Analyse und Beratung des Managements führt. Dieser Wandel wurde mit der Einführung von SAP Analytics Cloud bei BMW realisiert. Dieser Vortrag wurde abgerundet durch Prof. Dr. Matthias Mahlendorf, Academic Director des CPMC, welcher einen Überblick über das Nutzungspotenzial von ChatGPT im Controlling gab. Dieses spiegelt sich zum Beispiel in der Erstellung einer einfachen Free Cashflow- oder Break-Even-Berechnung aus den Daten einer Excel-Datei wider.

Bild: Frankfurt School of Finance & Management Matthias Meier, BMW

Controller als Value Creator

Wie der Controller zum Value Creator werden kann, erklärte Markus Knierim, der als „Head von Value Creation“ bei HAYS diese Eigenschaft bereits erreicht hat. Diese Möglichkeit wurde bei HAYS mit der Einführung von Data Analytics erreicht. Er ermutigte, keine Angst vor KI und Data Analytics zu haben, sondern einfach anzufangen, die neuen Tools zu nutzen. Ergänzend dazu stellte Prof. Dr. Ronald Gleich, Academic Director des CPMC, die Ergebnisse einer Studie zu Data Analytics im Controlling vor. So wurde unter anderem aufgezeigt, dass bei mittleren und großen Unternehmen vorwiegend Tools von Microsoft (59,2% der Studienteilnehmer, z.B. PowerBI) oder SAP (55,9%, z.B. Analytics Cloud) nutzen. Als Probleme bei der Implementierung werden u.a. nicht kompatible Datenstrukturen oder Technologielandschaften sowie hohe Nutzungskosten genannt. Aber auch nicht vorhandene Data Analytics-Skills im Controllingteam stellen viele Unternehmen vor Probleme.

Zum Schluss gab Carsten Hackel, CFO Deutschland bei Nestlé, einen Überblick zur Anwendung von Data Analytics und KI bei Nestlé. Beispielsweise erklärte er, dass der automatisierte Planungsprozess bei Nestlé deutlich objektiver ist, Abweichungen vom Plan müssen jedoch vom Controller analysiert werden, sodass dieser nicht obsolet werden wird.

Zusammenfassend wird die große Chance, welche Data Analytics, Digitalisierung sowie KI dem Controlling bietet, erkannt, die Umsetzung in der Praxis und die Nutzung der Potenziale wurden jedoch gerade erst angestoßen. Dennoch lassen sich bereits erhebliche Erfolge erkennen. Der erste Schritt, um die Chancen, die sich durch innovative Datennutzung und KI im Controlling bieten, zu ergreifen, so sind sich die Referenten einig, ist mutig „einfach anzufangen“ und die Mitarbeiter für ein Kompetenz-Upskilling und die neuen technischen Möglichkeiten zu begeistern.

Die Veranstaltung

Zum 4. Mal veranstalteten das Centre for Performance Management & Controlling (CPMC) und das FINANCE Magazin zusammen die CPMC Jahreskonferenz. Die Jahreskonferenz wird jährlich zu einem für die Praxis aktuellen sowie hochrelevanten Controlling und Performance Management Trend veranstaltet, in diesem Jahr zu „Innovative Datennutzung & AI – Neue Chancen im Controlling“. Dabei gewähren Vertreter namhafter Unternehmen Einblicke in ihre Konzepte und Überlegungen zum Jahresthema. Ergänzt werden diese Vorträge durch Round Table Diskussionen und Workshops, innerhalb welcher Teilnehmende sich in interaktiver Form näher mit der Anwendung von Lösungen zu dem Trend auseinandersetzen können.

Dieses Jahr wurden die Round Tables unter anderem zum Thema Digitalisierung in der Planung veranstaltet. Dabei konnte zum Beispiel mit Serviceware, einem Software Anbieter für Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, zum Thema „Mensch oder KI - Wer plant besser?“ oder mit Valsight, einem Entwickler für Planungssimulations Software, zu der Fragestellung „Planung für die Tonne? Multikrisenjahre im Controlling“ diskutiert werden.

In den Workshops wurden zusammen mit den Unternehmen Valuedesk, Valsight und BNP Paribas Strategien für exzellente Performance Management Prozesse, innovative Software Lösungen im dynamischen Marktumfeld und der Verwandlung von Daten in Insights vorgetragen und umfassend diskutiert.