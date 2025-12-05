Prof. Dr. Doris Fay
Prof. Dr. Doris Fay
Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie, Universität Potsdam
Prof. Dr. Mouna El Mansouri
Prof. Dr. Mouna El Mansouri
Assistant Professor, EDHEC Business School 
Proaktivität und kognitive Leistungsfähigkeit
Bild: Haufe Online Redaktion Führungskräfte sollten sich bewusst sein, dass Proaktivität kurzfristig kognitive Kosten hat. Pausenplanung und Aufgabendelegation sollten dies berücksichtigen.

Was wenn proaktives Handeln dazu führt, dass Beschäftigte am Ende des Arbeitstags mental erschöpfter sind? Und wie sollten Führungskräfte damit umgehen? Das klärt der Beitrag von Doris Fay, Mouna El Mansouri und Karoline Strauss.

Im 21. Jahrhundert operieren die meisten Unternehmen in Umwelten, die von einer hohen Änderungsgeschwindigkeit gekennzeichnet sind. Unternehmen sind gefordert, schnell und flexibel auf Veränderungen wie zum Beispiel neue Kundenwünsche, neue Gesetze, neue KIs, neue Konkurrenten und Vergleichbares zu reagieren, um weiterhin erfolgreich am Markt bestehen zu bleiben. In dieser von hoher Dynamik gekennzeichneten Umgebung ist es für Unternehmen wichtig, dass ihre Mitarbeitenden proaktiv sind: Diese sind proaktiv, wenn sie selbstständig Probleme, Chancen, Veränderungsbedarfe oder Verbesserungsmöglichkeiten erkennen und adressieren. Während sich in manchen Kontexten eine Arbeitsgestaltung als effektiv erwiesen hat, die von fest geplanten und optimierten Arbeitsabläufen und Prozessen gekennzeichnet ist, sind proaktiv handelnde Beschäftigte besonders dort wichtig, wo sich Bedarfe und Möglichkeiten dynamisch ändern. 

Die Forschung hat mehrere unterschiedliche Konzeptualisierungen von Proaktivität ...

Jetzt weiterlesen
Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift PERSONALquarterly.
PERSONALquarterly 1/2026

Das Wissenschaftsjournal PERSONALquarterly ist die ideale Lektüre für alle Personalfachleute, die ihre Entscheidungen auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse treffen wollen. Es veröffentlicht aktuelle Forschungsergebnisse aus allen Wissensgebieten, die für praktische Personalarbeit relevant sind.

Abonnieren Sie das Magazin, um den Beitrag vollständig zu lesen
Jetzt PERSONALquarterly bestellen
Sie besitzen das Magazin bereits? Jetzt anmelden
Schlagworte zum Thema:  PERSONALquarterly, Performance-Management, Transformation
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge